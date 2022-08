Univerzální recept na cuketový dort, který nezklame. Od cukráře Maršálka

Na přípravu cuketového dortu s čokoládou budete potřebovat zhruba hodinu času (když nepočítáme chlazení) a formu o průměru 24 centimetrů. A počítat můžete s 12 až 14 porcemi dortu.

Na korpus potřebujete: 130 g másla, 80 g hořké čokolády, 400 g nahrubo nastrouhané cukety, 3 vejce velikosti M, 240 g řeckého jogurtu, 250 g cukru krupice, 280 g hladké mouky, 50 g kakaa, 10 g jedlé sody, 10 g vanilkového cukru, 3 g skořice a 1 g sušené levandule. Na krém počítejte se 185 g cukru moučka, 120 g hořké čokolády, 50 g mléka a 50 g másla.

Praktický sezonní tip od Josefa! Místo cukety můžete použít dle libosti i další různé druhy ovoce, například nahrubo nastrouhané hrušky, jablka, červenou řepu, dokonce i mrkev bude v dortu překvapivě lahodná.

A můžeme se pustit díla. Čokoládu rozpustíme spolu s máslem ve vodní lázni, přidáme cukr, vanilkový cukr, vejce a jogurt, všechny sypké suché ingredience a nakonec nahrubo nastrouhanou cuketu a pomocí stěrky směs ingrediencí vymícháme do hladké hmoty.

Dortovou formu vyložíme pečicím papírem a připravenou hmotu do ní nalijeme. Dobře rozetřeme do stran a vložíme do vyhřáté trouby na program horkovzduch na 160 °C a pečeme zhruba 45 až 50 minut nebo dokud špejle zapíchnutá do středu korpusu nezůstane suchá.

Vyndáme jej z trouby a necháme na mřížce zcela vychladnout. Poté korpus pomocí ostrého nože z formy opatrně vyřízneme.

Na krém rozpustíme hořkou čokoládu, přidáme studené máslo, mléko a cukr a pomocí mixéru s metlou vyšleháme do hladkého a objemného krému. Ten ihned natřeme na upečený a vychladlý základ, povrch ozdobíme čerstvou levandulí a můžeme servírovat. Nejlépe chutná čerstvý, podávaný v pokojové teplotě.

