Je advent. Čas honby za vánočními dárky. Knihkupectví se ocitla v obležení. Po obchodech bloudí zákazníci a často zoufale přemýšlejí, jaká kniha by byla vhodným dárkem pro jejich příbuzné, známé či kolegy. Očima přejíždějí hřbety knih v napěchovaných nekonečných regálech, občas jim z očí vykoukne bezmoc. Vždyť těch knih je tolik! Jak mám vybrat tu správnou?
Jedno si ujasněme na začátku: knihou neurazíte. Spisovatelské dílo v jakékoli podobě je vhodným dárkem pro všechny věkové kategorie i příležitosti. Jenže, aby se pod stromečkem objevilo to pravé bingo pro čtenáře, to už je poněkud složitější rébus. Úspěch u obdarovaného nemusí zaručit ani horká novinka od populárního autora, kterého aktuálně čte celý svět.
Nehodí se každá kniha, byť byla sebelepší, do každé situace. Například bible se obyčejně nehodí do vlaku.