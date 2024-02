Malinový dort s ptačím mlékem podle Maršálka znáte ze znělky Peče celá země

Sedm soutěžících, kteří po pátém kole – kdy se pekařkou týdne stala Zuzana a vypadla Sylvie – zůstali v soutěži, v sobotu večer opět stáli před třemi výzvami.

Na dvě se mohli předem připravit – tou první, osobní, byl tzv. number cake, tedy dort ve tvaru čísla, který obvykle bývá spjatý s narozeninami či jiným výročím. A výzvou kreativní byly butikové dortíčky, jež bývají výkladní skříní cukrářského umění. Na jejich přípravu měli soutěžící amatéři celé čtyři hodiny, ovšem připravit a naservírovat měli hned pět druhů po čtyřech kusech.

Tzv. technická výzva byla opět pro všechny překvapením. I když bylo mottem tohoto dílu sousloví Láska prochází žaludkem, asi by nikoho dopředu nenapadlo, že po soutěžících bude Josef Maršálek chtít připravit ikonický dort tvaru srdce ze znělky pořadu, jehož střed tvoří tzv. ptačí mléko – tedy hodně zjednodušeně řečeno – ušlehané bílky se želatinou. To vše je schované pod čokoládovou polevou a bohatým zdobením čerstvými malinami. Nešlo o výběr náhodný, tento díl Česká televize odvysílala těsně před Valentýnem.

A tak níže najdete recept, který si můžete také vyzkoušet a překvapit zítra nebo o víkendu svoji drahou polovičku nebo kohokoliv jiného, vám milého. Stejný recept, potřebné ingredience a hodinu a půl, tedy 90 minut, dostali i soutěžící. Dopředu netušili, jak má takový dort vůbec vypadat, dostali jen radu, že nemají šetřit olejem, a že má mít dort tvar srdce. U čerstvých malin určených na zdobení pak měli mnozí problém nesníst si je ještě před politím dortu čokoládovou polevou, což je vzhledem k nervozitě při soutěži jistě odpustitelné.

Maršálkův recept na dort s ptačím mlékem

Na malinový dort pečený v korpusu tvaru srdce průměru 22 až 24 cm potřebujete: 140 g žloutků, 110 g krupicového cukru, 120 g hladké mouky, 100 g hořké čokolády, 50 g másla, 50 g mléka, 2 g soli a 5 g kypřícího prášku.

Žloutky s cukrem vyšleháme do pěny, přidáme rozpuštěnou čokoládou, rozpuštěné máslo a mléko a rozmícháme dohladka. Nakonec přidáme zbylé ingredience a hmotu natřeme do dortového ráfku vyloženého papírem na pečení. Pečeme při 170 °C asi 10 až 15 minut.

Na malinové želé si připravte: 200 g malinového pyré, 20 g krupicového cukru a 4 g želatiny v plátcích. Pyré a cukr navážené na malinové želé přivedeme k varu, poté přidáme předem namočenou a nabobtnalou želatinu a rozmícháme. Necháme v lednici vychladnout do konzistence řidšího džemu.

Na bílkový sníh potřebujete: 200 g bílků, 250 g krupicového cukru, 12 g želatiny v plátcích a 10 g citronové šťávy. Bílky smícháme s cukrem a citronovou šťávou a ve vodní lázní nahřejeme na 60 °C. Přidáme předem namočenou a nabobtnalou želatinu a rozmícháme. Tuto směs vyšleháme v robotu do měkkých špiček, tedy ne úplně dopevna.

Kakaová poleva se skládá: ze 120 g vody, 120 g smetany ke šlehání, 60 g kakaa, 180 g krupicového cukru a 10 g želatiny v plátcích. Na polevu smícháme cukr a kakao, poté přidáme vodu, smetanu a přivedeme k varu. Nakonec přidáme předem namočenou a nabobtnalou želatinu a rozmícháme. Necháme vychladnout a na polití dortu použijeme při teplotě asi 37 až 40°C.

Nakonec všech sedm soutěžících dort zvládlo, někteří lépe, někteří hůře. Porotci posuzovali malinové dorty na nejen na řezu, samozřejmě i ochutnávali.

Jak tento unikátní dort zkompletovat?

Na dokončení dortu potřebujeme už jen 30 g hořké čokolády a čerstvé maliny. Vychladlý korpus vyjmeme z dortové formy, sundáme z něj papír, na jeho spodní stranu rozetřeme rozehřátou čokoládu a dáme do lednice zatuhnout.

Pak dortový ráfek pečivě vymažeme olejem a na jeho dno dáme připravený korpus čokoládovou vrstvou dolů. No takto připravený základ nalijeme jednu polovinu sněhu, polovinu ovocného pyré, druhou polovinu sněhu, zbylé pyré a pomocí vidličky tuto marshmallownovou v této vrstvě vytvoříme lehké mramorování.

Povrch dobře zarovnáme a formou několikrát uhodíme o desku stolu, aby se vyrovnal. Pracujeme rychle, protože hmota rychle tuhne, dáme do lednice zatuhnout a ideálně dort i krátce zamrazíme.

Na dobře vychladlý dort nalijeme polevu, povrch i strany musí být zcela potažené – tzn. hotový dort je kompletně potažený čokoládou, protože i dno korpusu jsme čokoládou pokryli. Po zatuhnutí už jen celou horní plochu dozdobíme čerstvými malinami a třaslavý dort máme hotov.

Budete-li se pouštět do pečení, tak jen vězte, že Česká televize upozorňuje, že recepty z pořadu Peče celá země mohly být při natáčení z technických důvodů pozměněny a zároveň, že suroviny od různých výrobců mohou mít odlišné složení, což může ovlivnit výsledný produkt.

A kde končí všechny ty dobroty, co soutěžící upečou?

28. ledna 2024

Pekařkou týdne se tentokrát stala Kristýna

Butikové dortíky jsou jakési miniatury cukrářského umění, na nichž se všichni soutěžící mohli v kreativní výzvě opravdu předvést, nejen co se nejrůznějších cukrářských technik týká. Neméně důležitá je samozřejmě chuť i vzhled dortíku. „Klíčem je variabilita a různé textury, protože ty do cukrařiny patří,“ vysvětlil Maršálek.

Podle jeho kolegyně Míši Landové to byla jedna z nejnáročnějších výzev celé III. řady, protože na čtyři kusy v pěti druzích originálních butikových dortíků měli soutěžící pouhé čtyři hodiny a důležitým faktorem se tak stala i organizace práce a času. Nebylo to snadné, přesto se amatéři opravdu vyřádili a většinou by jejich dortíky s přehledem mohly soutěžit s těmi od profesionálů.

Kristýně se vydařila i osobní výzva, tedy tzv. number cake.

Mezi dezerty se například objevily zmenšené verze mozartových koulí, 3D hrušek, schwarzwaldských dortíků, a různých druhů cheesecaků, eklérek, řezů, Pavlov či roládek, soutěžící kombinovali neotřelé chutě i textury. Dobře promyšlené recepty i postup se tentokrát vyplatily Kristýně, které se dařilo v podstatě ve všech třech výzvách. „Viděli jsme, jak progresivně roste, jak opravdu nasává naše rady,“ zdůvodnil Josef Maršálek, jak si zasloužila stát se pekařkou týdne. Martin si naopak sáhl na hranice svých možností a soutěž musel opustit. Do dalšího kola tedy postupuje už jen šest soutěžících.