Vysoutěžené elektrárně snížil deštivý listopad účinnost, i přes to prodávala

Jen pro připomenutí: Pejcharovi jsou učitelská rodina s dvěma malými dětmi. Topení řeší většinou krbem, kde topí dřevem, jinak je rodina závislá na elektřině, která napájí běžné spotřebiče i ohřev užitkové vody.

„Listopad už byl měsíc, kdy elektrárna fungovala na 100 procent, což znamená, že byly povolené přetoky z elektrárny do distribuční sítě. Takže je vidět (níže na grafech), že dodávka energie ze slunce se snížila, což je předvídatelné vzhledem k ročnímu období. Hodně pršelo, ale i tak výroba převyšuje 60 % vlastní spotřeby z fotovoltaiky, takže se muselo ze sítě dokoupit něco okolo 38 %,“ popisuje Lukáš Vaverka ze společnosti Columbus Energy.

Na obrázku vidíte, jak se v průběhu listopadu snižoval osvit střechy:

Hodnoty denní spotřeby během listopadu 2023 kopírují průběh denního svitu.

V podstatě to podle něj znamená, že se soustava chová přesně tak, jak by tomu mělo být. V letních měsících, kdy je sluneční svit nejintenzivnější, se spotřeba pomocí fotovoltaiky se pokrytí spotřeby pomocí fotovoltaiky pohybuje mezi 90 a 95 procenty, naopak v zimě se dostane k 50 nebo 60 procentům.

V zachmuřeném listopadu bylo třeba část energie dokoupit.

Grafy ukazují spotřebu a výkon fotovoltaické elektrárny v období od 1. do 21. listopadu. Na grafech je vidět zdánlivý rozpor. Proč musel Jaroslav Pejchar nakupovat energii, když naopak část prodával?

„To je proto, že Pejcharovi jsou typická rodina, která ráno opustí dům, jdou do práce a školy. Přes den vysvitne sluníčko, což jim nabije baterie i přes to, že se naučili některé spotřeby jako pračku a myčku odkládat na denní hodiny. A pak se přetoky prodávají,“ vysvětluje praktický chod elektrárny Vaverka.

Když rodina přijde domů, začnou běžet běžná vysoce energeticky náročná zařízení a uložená elektřina v bateriovém úložišti nestačí na pokrytí spotřeby.

Takto to vypadalo, když se elektrárna montovala:

Podle filozofie společnosti by to právě takto mělo probíhat. V létě se využije z fotovoltaiky kolem 90 procent, v zimě 60 procent.

„Samozřejmě by bylo možné nadimenzovat celou fotovoltaiku na vyšší výkon, pak by využití bylo vyšší i v zimě. Ale zároveň by to znamenalo pro kupujícího podstatně vyšší investici a tím i delší dobu návratnosti. Takže celý vtip je v tom, aby se podařilo vybalancovat obě tato hlediska tak, aby to přinášelo pro obyvatele domu co největší užitek,“ uvažuje Lukáš Vaverka.

O Columbus Energy

Firma Columbus Energy vstoupila na český trh loni a za krátkou dobu stihla namontovat už několik stovek instalací po celé republice. Má totiž stabilní zázemí díky mateřské firmě v Polsku, která do ČR dodává nejen komponenty, ale i důležité know-how.

„Český trh, hlavně v segmentu domácí fotovoltaiky, vnímáme jako velice perspektivní,“ uvedl Michal Gondek. Firma provozuje dva velké sklady: jeden v Katovicích, druhý v nedalekých Kielcích.

„V katovickém skladu máme zhruba šest megawattů fotovoltaických panelů, dalších sedm až osm megawattů máme o pár kilometrů dál v Kielcích. Všechny by vystačily téměř na dva tisíce střešních instalací v Česku,“ vypočítává Gondek. Columbus Energy se ale nesoustředí pouze na fotovoltaiku, ale i na tepelná čerpadla nebo nabíječky na elektromobily.

Skupinu Columbus Energy tvoří 126 společností. Součástí jejich aktivit je komplexní služba poskytující péči každému klientovi, který se připojí k ekosystému Columbus. Zahrnuje vše od poradenství přes výběr zařízení a služeb až po instalaci, dokumentaci a poprodejní péči.