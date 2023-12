Fotovoltaika dodává elektřinu i v zimě. Jen nelezte po zapadané střeše

Fotovoltaický systém pracuje celý rok a vyrábí elektřinu i v zimě, vždy když svítí slunce. Provoz nezastaví ani nízká teplota a dokonce ani mráz.

„Je však potřeba říct, že díky nižší intenzitě záření se zejména v prosinci, lednu a únoru vyrobí méně elektřiny. Řešením je vyrovnávání energie ze sítě,“ vysvětluje Lukáš Vaverka ze společnosti Columbus Energy.

Sledujeme fungování fotovoltaiky v praxi

Proč zkoumáme aspekty zimního provozu fotovoltaiky? Na začátku léta vyhlásil iDNES.cz společně se společností Columbus Energy velkou soutěž o fotovoltaiku v parametrech 5,17 kWp, tedy 11 × 470 Wp panelů s 2 baterkami, střídačem s odhadovanou cenou 400 000 Kč.

Výherci se stali Petra a Jaroslav Pejcharovi ze Štrampoucha. Od té doby sledujeme průběh schvalování i stavby a následně i statistiky, jak elektrárna funguje v praxi. V první fázi, dokud ji ČEZ neschválil pro připojení do sítě, bylo ještě teplé počasí na sklonku léta, minule se už projevilo sychravé podzimní počasí.

Takto to vypadalo, když se fotovoltaika na střechu Pejcharových montovala:

Na začátku prosince hodně nasněžilo, což na těch několik dní zcela zablokovalo přísun slunečních paprsků k panelům, což vidíte na obrázku.

Zároveň to však otevírá otázku: Jak se chovat k elektrovoltaice během zimních měsíců?

Průběh výroby elektřiny během posledního měsíce provozu

Nízká teplota a fotovoltaika

Stále panuje mylná představa, že fotovoltaická instalace má největší příjem energie, když je venkovní teplota vysoká. To je ovšem případ solárních kolektorů, které slouží k ohřevu vody.

Přitom právě velmi vysoké teploty mohou snížit účinnost panelů. V případě fotovoltaiky systém generuje energii slunečním zářením, nikoli vysokou teplotou.

„Nízká teplota, ani mráz za slunečného dne nemá vliv na provoz zařízení, pouze na jeho účinnost. V současnosti používaná technologie umožňuje panelům efektivně pracovat i při velmi nízkých teplotách až do –40 stupňů Celsia,“ říká Vaverka.

Proč nemusíte v zimě odklízet sníh z fotovoltaických panelů

Fotovoltaické instalace se většinou montují pod úhlem 30 až 45°, sněhová pokrývka se sama posouvá vlivem gravitace, není tedy potřeba odstraňovat sníh z panelů. Princip ostatně vidíme na střechách v horských oblastech, které se stavěly pod vysokým úhlem a sníh sám sklouzl ze střechy dolů.

Výzkum vlivu sněhu na účinnost fotovoltaických systémů provedený na zařízeních v Německu* ukazuje, že klesá pouze o 0,3–2,7 %. Odpadá tedy odklízení sněhu z fotovoltaických panelů.

*G. Becker, B. Schiebelsberger i W. Weber, „An approach to the impact of snow on the yield of grid connected PV systems,“ Bavarian Association for the Promotion of Solar Energy, Munich, 2007

Rizikové odklízení sněhu z fotovoltaických panelů

Odklízení sněhu z fotovoltaiky je z ekonomického hlediska neopodstatněné. Výnosy nejsou o moc větší a odklízení sněhu může být riskantní. Proč?

Fotovoltaické panely se nejčastěji instalují na střechy a odklízení sněhu na velkých plochách na kluzké střeše může vést k nehodě, nebo mechanickému poškození instalace. Na tento typ závady se nevztahuje záruka.

Montáž fotovoltaických panelů v zimním období

Kromě ztížených povětrnostních podmínek (silný vítr nebo husté sněžení), které ohrožují bezpečnost montérů, neexistují žádné komplikace pro instalaci fotovoltaických panelů v zimě. Pokud jsou dodržována všechna pravidla bezpečnosti a zaměstnanci jsou vybaveni ochrannými oděvy, nejsou překážkou ani nízké teploty, nebo sníh na střeše.

„Kvalifikovaní specialisté z Columbusu jsou připraveni na montáž i v zimních měsících. Záleží jenom na tom, aby nebyla ohrožena jejich bezpečnost. Takže sledování počasí patří mezi základní povinnosti stavebních čet. Protože nikdo nechce, aby se chlapi při práci zranili,“ připomíná Lukáš Vaverka. A bylo by škoda přijít o každý den, třeba i přes zimu, kdy může elektrárna dodávat energii.

O Columbus Energy

Firma Columbus Energy vstoupila na český trh minulý rok a za krátkou dobu stihla namontovat už několik stovek instalací po celé republice. Má totiž stabilní zázemí díky mateřské firmě v Polsku, která do České republiky dodává nejen komponenty, ale i důležité know-how.

„Český trh, hlavně v segmentu domácí fotovoltaiky, vnímáme jako velice perspektivní,“ uvedl Michal Gondek. Firma provozuje dva velké sklady: jeden v Katovicích, druhý v nedalekých Kielcích.

„V katovickém skladu máme zhruba šest megawattů fotovoltaických panelů, dalších sedm až osm megawattů máme o pár kilometrů dál v Kielcích. Všechny by vystačily téměř na dva tisíce střešních instalací v Česku,“ vypočítává Gondek. Columbus Energy se ale nesoustředí pouze na fotovoltaiku, ale i na tepelná čerpadla nebo nabíječky na elektromobily.

Skupinu Columbus Energy tvoří 126 společností. Součástí jejich aktivit je komplexní služba poskytující péči každému klientovi, který se připojí k ekosystému Columbus. Zahrnuje vše od poradenství přes výběr zařízení a služeb až po instalaci, dokumentaci a poprodejní péči.