Dvanáctkrát dražší než obraz El Greca. Čokoláda bývala i důvodem sporů

Do Evropy se čokoláda dostala před půl tisíciletím, poté, co do Nového světa doplul Kryštof Kolumbus. Kolorovaná rytina z poloviny 17. století ukazuje její výrobu kdesi ve Střední Americe tamními domorodci. Ve stejné době, jako vznikla rytina, dostala se čokoláda poprvé do českých zemí, a to zásluhou pražského arcibiskupa kardinála Arnošta Vojtěcha Harracha. | foto: WIKI