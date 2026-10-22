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Co říkají tečky, čáry a kříže na stromech? Šumavská hajná vysvětluje lesnické značky

Veronika Pitthardová

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Od dětství je Lucie úzce spjata s přírodou, lesem a životem na Šumavě, které se později staly nejen jejím profesním zaměřením, ale i životním posláním. | foto: Sponar Václav

Na nedostatek pohybu a čerstvého vzduchu si Lucie Marunová v práci stěžovat nemůže. Jejím revírem jsou šumavské lesy. A jak by vám sama řekla, nic se v nich neděje jen tak pro nic za nic.

Kolik kilometrů za běžný pracovní den nachodí hajná na Šumavě?
To se liší. Někdy opravdu hodně, jindy zase trávím větší část dne v autě, protože mám velmi členitý úsek a jednotlivé části jsou od sebe poměrně vzdálené. Když jsou třeba odvozy dřeva, musím přejíždět z místa na místo a být pořád v dosahu auta. Ale jsou dny, kdy nachodím klidně přes deset tisíc kroků. Kilometry ani kroky si nijak zvlášť nehlídám, ale rozhodně je to fyzicky poměrně náročná práce.

Pro mě je třeba náročný lov prasat, pokud jsou naučená přicházet ve tři ráno. Když přijdou do deseti večer, je to příjemnější. U vysoké zvěře zase hodně záleží na tom, jestli na ni narazíte.

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