náhledy
Myčka nádobí výrazně šetří čas i vodu, avšak vysoké teploty, agresivní chemie z mycích tablet a silný tlak vody mohou určité materiály nenávratně zničit. Nesprávně zvolené nádobí v myčce podléhá korozním procesům, praskání, ztrátě lesku či tavení.
Autor: Gemini
Litinové nádobí: Myčka z litiny zcela smyje přirozenou ochrannou tukovou vrstvu (tzv. seasoning), která vzniká postupným vypalováním a brání připalování jídel. Odhalený kov v kombinaci s vlhkostí a chemickými tabletami okamžitě podléhá hloubkové korozi a povrch zreziví.
Autor: Fissler
Dřevěná prkénka a vařečky: Dřevo nasává obrovské množství vody a horký vzduch během sušení ho rychle vysušuje, což vede k kroucení, deformacím a praskání. V prasklinách se navíc hromadí zbytky čisticích prostředků a organických nečistot.
Autor: Profimedia.cz
Kvalitní kuchařské nože: Vysoká teplota a agresivní soli tlumí ostří nožů a způsobují mikroabrazi čepele. Kontaktem s ostatními příbory v košíku se čepel dále tupí a u nožů s dřevěnou nebo nýtovanou rukojetí dochází k jejímu uvolnění.
Autor: F.Dick
Hliníkové nádobí a formy: Hliník reaguje na alkalické složky v myčkách oxidací, čímž povrch zčerná, zmatní a začne špinit ruce hnědočerným práškem. Tento proces znehodnocuje estetiku i nezávadnost povrchu.
Autor: Iveta Lhotská, MAFRA
Měděné nádobí: Měď při kontaktu s čisticími prostředky a horkou vodou velmi rychle oxiduje, ztrácí svůj charakteristický lesk a získává tmavé, zelenavé či hnědé fleky. Kyselost a soli povrch nenávratně naleptávají.
Autor: Reuters
Teflonové a nepřilnavé pánve: Agresivní chemie a vysoký tlak vody postupně narušují strukturu nepřilnavého povrchu, který začne delaminovat a odlupovat se. Pánve tak ztrácejí své nepřilnavé vlastnosti a odloupnuté části mohou skončit v jídle.
Autor: Staub
Křišťálové a jemné sklo: Jemné sklo podléhá v myčce takzvané korozní degradaci skla, kdy vlivem horké vody a chemie vzniká mléčný, nevzhledný zákal, který již nelze rozleštit. Vibrace a silné proudy vody navíc mohou křehké sklo rozbít.
Autor: Bomaco
Ručně malovaný nebo pozlacený porcelán: Zlacení, stříbření i ručně malované dekory jsou aplikovány na glazuru a nemají dostatečnou mechanickou ani chemickou odolnost. Po několika cyklech v myčce dochází k jejich postupnému smývání a blednutí.
Autor: Divokrasno.cz, MAFRA
Termohrníčky a termosky“ Voda se pod tlakem dostane do izolační mezery mezi vnitřním a vnějším pláštěm, kterou již nelze vylít ani vysušit. Tím termoska definitivně ztrácí své termoregulační vlastnosti a uvnitř může vznikat plíseň.
Autor: Profimedia.cz
Stříbrné nádobí a příbory: Stříbro při kontaktu s sloučeninami síry a ostatními kovy v myčce tmavne, oxiduje a vytváří na sobě špinavé černé skvrny. Pokud se dotýká nerezového nádobí, dochází k galvanické reakci, která povrch stříbra naleptává.
Autor: BSH domácí spotřebiče
Struhadla a lisy na česnek: Složitý tvar s drobnými otvory neumožňuje proudu vody efektivně odstranit přichycené zbytky potravin, které na povrchu zaschnou. Břity struhadel se v myčce navíc velmi rychle otupí.
Autor: Keramika-vanya
Poklice od tlakových hrnců: Mycí prostředky a horká voda poškozují gumové či silikonové těsnění, které ztrácí pružnost a těsnost. Zbytky jídla a soli mohou navíc zanést bezpečnostní ventily, což představuje riziko při dalším vaření.
Autor: Archiv Fabini
Plasty bez označení pro myčku: Běžné plastové krabičky nemají vysokou tepelnou odolnost a při sušení se vlivem tepla deformují, zkroutí nebo zcela roztaví. Z některých necertifikovaných plastů se při zahřátí navíc mohou uvolňovat škodlivé látky.
Autor: Pret&Paquet
Starožitné nádobí: Starší porcelán a sklo byly vyráběny technologiemi, které nepočítaly s agresivní moderní chemií a vysokými teplotami. Glazura může popraskat (tzv. krakelování) a křehké části se snadno ulomí.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Mosazné a bronzové předměty: Podobně jako měď i mosaz a bronz reagují na vlhko a chemii výraznou oxidací. Povrch ztratí zlatavou barvu, ztmavne a vytvoří se na něm nerovnoměrné skvrny.
Autor: Aukro
Sklenice a nádoby s papírovými etiketami: Papírové etikety se v horké vodě rozmočí a odlepí. Papírové žmolky pak ucpou filtr myčky, ramena s tryskami a mohou poškodit oběhové čerpadlo. Bohužel při koupi bývají sklenice i krabičky opatřeny cenovkou, kterou tam necháváme.
Autor: Marek Burza
Kamenné hmoždíře a pečicí kameny: Přírodní kámen je porézní materiál, který snadno nasákne mycí prostředky a chemii. Při dalším použití se tyto látky uvolňují do připravovaného jídla a mění jeho chuť.
Autor: Martina Čermáková
Cínové nádobí: Cín má velmi nízký bod tání a je neobyčejně měkký a citlivý na chemické látky. V myčce snadno podléhá korozi, šedne, tvoří se na něm důlky a může se zprohýbat.
Autor: Profimedia.cz
Litinové rošty ze sporáku: Rošty ztrácejí ochrannou patinu, začínají okamžitě rezivět a jejich pogumované či silikonové nožičky se mohou v myčce uvolnit a ztratit.
Autor: Ragnar Hartvig
Houbičky a utěrky na nádobí: Přestože někteří lidé dávají houbičky desinfikovat do myčky, struktura houbičky zachycuje uvolněné nečistoty z ostatního nádobí a jemná vlákna mohou ucpat filtrační systém.
Autor: Profimedia.cz
Škrabky na zeleninu Čepele škrabek se v myčce velmi rychle otupí stejně jako nože a mechanické převody či plastová uložení se mohou zdeformovat.
Autor: Tescoma
Pánve z uhlíkové oceli: Uhlíková ocel vyžaduje stejnou péči jako litina; myčka z ní smyje vybudovanou nelepivou patinu a pánev během jednoho mycího cyklu kompletně pokryje vrstva koroze.
Autor: Marek Burza
Slepované nádobí a opravené kusy: Lepidla používaná k opravě rozbitého porcelánu či skla nejsou odolná vůči dlouhodobému působení horké vody a detergentů. Spoj při mycím cyklu povolí a nádobí se opět rozpadne.
Autor: Gemini
Termosky a jídlonosiče s podtlakovým ventilem: Mycí roztok zanese jemné mechanické membrány ventilů, které následně přestanu správně těsnit nebo držet podtlak, čímž je nádoba znehodnocena.
Autor: Priceorcan.cz
Nádobí s jemnými silikonovými detaily, které nelze vyjmout: Pokud je silikon napevno spojen s jiným materiálem (např. dřevem či kovem), vlhkost zachycená na rozhraní materiálů způsobuje bobtnání nebo korozi a spoj se rozpadne.
Autor: Munn.cz
Stříbrné a nerezové příbory dohromady v jednom košíku Pokud se stříbro a nerezová ocel dotýkají v přítomnosti mycího roztoku, dochází k chemickému článku. Tento proces způsobuje hluboké jamkové skvrny na stříbře i nerezové oceli.
Autor: Gemini
Keramika bez glazury (terakota): Nezaglazovaná keramika nasaje obrovské množství vody s čisticím prostředkem. Mýdlová chuť v ní zůstane a při sušení nebo dalším pečení může keramika prasknout.
Autor: Bonami
Sklenice s potiskem a odměrky Měřítka na odměrkách nebo reklamní potisky na sklenicích nejsou vypalovány při dostatečně vysokých teplotách. Chemie a tření vody je postupně smyjí až do úplného vymizení.
Autor: Arok.cz
Akrylové a melaminové nádobí: Tento typ tvrdého plastu v myčce podléhá napěťovému praskání. Vznikají v něm jemné prasklinky, plast matne, ztrácí pevnost a stává se křehkým.
Autor: Fruugp.cz
Nádobí z rohoviny, kosti nebo perleti: Přírodní materiály podléhají vlivem tepla a vlhka deformacím, zmatnění a nenávratnému popraskání. Rukojeti příborů z rohoviny mohou zcela odpadnout.
Autor: Aukro