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Co do myčky zásadně nepatří. 30 prohřešků, které vás vyjdou pěkně draho

Marek Burza
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Myčka nádobí výrazně šetří čas i vodu, avšak vysoké teploty, agresivní chemie z mycích tablet a silný tlak vody mohou určité materiály nenávratně zničit. Nesprávně zvolené nádobí v myčce podléhá korozním procesům, praskání, ztrátě lesku či tavení.

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