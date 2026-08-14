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KVÍZ: Máslo, sádlo, nebo olej? Otestujte své znalosti o tucích
Kvíz prověří vaše znalosti o rozmanitých tucích používaných v kuchyni, od bodu kouře přes vhodné způsoby zpracování až po jejich specifické chuťové vlastnosti. Pomocí dvaceti praktických otázek...
20 nejdražších koček světa: Za Ragdolla dáte 30 tisíc, za savanovou čtvrt milionu
Kočka už dávno nemusí být jen obyčejný domácí mazlíček. Některá plemena se stala symbolem luxusu a jejich cena šplhá do desítek až stovek tisíc korun. U nejdražších plemen můžete dokonce za jedno...
Na samotě u lesa poladila zahradu po tátovi a přetvořila včelín po dědovi
„Bydlíme na samotě u lesa, a tuto zhruba tři tisíce metrů čtverečních velkou zahradu buduji už možná 30 let. Tedy necelých, a s velkými přestávkami, prostě tak jak to život přinesl,“ píše čtenářka od...
Vysnila si na důchod domek se zahrádkou. Tu manžel viděl, až když byla hotová
Zahradu buduje ve svahu, v neúrodné písčité půdě, postupně a sama. Začala s tím po dokončení rekreačního domku na místě bývalé louky na Plzeňsku. U lesa, mezi dvěma sousedícími domy, na pozemku...
Plesnivý chleba, džem, ovoce nebo sýr... Některé potraviny stačí okrájet, líčí expert
Plísně nás obklopují na každém kroku. Některé našly uplatnění v medicíně, jiné jsme si kultivovali pro potravinářské účely. Další však znehodnocují potraviny a můžou být i zdraví škodlivé. Právě...
Co do myčky zásadně nepatří. 30 prohřešků, které vás vyjdou pěkně draho
Myčka nádobí výrazně šetří čas i vodu, avšak vysoké teploty, agresivní chemie z mycích tablet a silný tlak vody mohou určité materiály nenávratně zničit. Nesprávně zvolené nádobí v myčce podléhá...
Z části zahrady na Znojemsku si student botaniky udělal květinovou laboratoř
Není to zahrada založená podle pravítka, ani se nesnaží působit dokonale upraveným dojmem, popisuje milované zelené království v jihomoravské obci čtenář Matěj.
Královna bylin s českými kořeny. Lékaři ji kritizovali, komunisté v ní viděli hrozbu
Používáte Švédské kapky na zažívací problémy nebo hmyzí bodnutí? Zpopularizovala je bylinkářka Maria Treben. Česká rodačka zemřela před 35 lety. V článku pro magazín Víkend DNES se dočtete, kde se s...
OBRAZEM: Roztomilá mláďata na Svatém Kopečku. Olomoucká zoo hlásí i vzácné přírůstky
Zoologická zahrada na Svatém Kopečku v Olomouci je častým cílem letních výletů. Mezi velká lákadla patří mláďata, kterých je tu bezpočet. V letošním roce se podařily úspěšné odchovy u šelem,...
Kdy stříhat levanduli lékařskou. Letní řez po odkvětu a nejčastější chyby
Kdy stříhat levanduli a jak to udělat správně? Letní řez po odkvětu je důležitý pro hustý růst, kompaktní tvar i bohaté kvetení v příštím roce. Poradíme, kdy levanduli ostříhat a jakých chyb se...
Na samotě u lesa poladila zahradu po tátovi a přetvořila včelín po dědovi
„Bydlíme na samotě u lesa, a tuto zhruba tři tisíce metrů čtverečních velkou zahradu buduji už možná 30 let. Tedy necelých, a s velkými přestávkami, prostě tak jak to život přinesl,“ píše čtenářka od...
Vyšší spotřeba elektřiny bez nového spotřebiče? Odhalte skryté příčiny
Na vyúčtování za elektřinu přibylo 500 kWh, ale v domácnosti se neobjevil žádný nový energeticky náročný spotřebič. Taková situace není výjimečná.
Éra populárních bílých tygrů v liberecké zoo končí. Zahrada hájí své rozhodnutí
Popularita bílých tygrů překročila hranice Libereckého kraje, pronikla i do vysílání amerických televizních stanic. Stali se symbolem zoologické, města, ale i místního hokejového klubu. Budete chovat...
V olomoucké zoo se narodilo mládě vzácné žirafy. Dospělý samec váží až dvě tuny
Ve volné přírodě žije žiraf Rothschildových posledních zhruba 1650 jedinců. Jedním z největších evropských chovatelů tohoto největšího suchozemského savce planety je zoologická zahrada v Olomouci. A...
Zatmění Slunce a zvířata. Proč je tma zmate a jak je ochránit
Zatmění Slunce je fascinující vesmírný úkaz, který odjakživa přitahuje lidskou pozornost. Zatímco lidé si nasazují ochranné brýle a s nadšením sledují oblohu, v živočišné říši tento moment vyvolává...
Prodej měšťanského domu z novodobého baroka v Městci Králové, v okrese Nymburk
Přemysla Otakara II., Městec Králové, okres Nymburk
3 000 000 Kč
KVÍZ: Znáte evropské cestovatele ze Zoo Praha? Soutěžte o rodinné vstupenky a merch
Zvířata v zoologických zahradách cestují napříč Evropou, podobně jako mnozí z nás nejen během dovolených. A jejich přesuny často provázejí pozoruhodné příběhy. Víte, kdo odkud dorazil v poslední době...
Proč nám zmrzlina chutná jinak, než si myslíme, a kde vlastně vzniklo gelato
Roční období lze v kuchyni vystihnout jedinou surovinou, která v sobě nese atmosféru celé sezony. K létu jednoznačně patří zmrzlina. Není jen sladkostí, ale zkrátka symbolem léta.