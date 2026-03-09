Někteří z nás měli úbytek kil i centimetrů v pase jako cíl novoročních předsevzetí, další k němu dospěli při pohledu do zrcadla nebo po úmorné snaze dopnout kalhoty. A tak si zase vyměňujeme zaručené diety, recepty na tukožroutské polévky, nakupujeme permanentky do fitka, začínáme (a někdy bohužel i velice rychle končíme) pravidelně běhat nebo chodit na dlouhé procházky, obracíme se k moderní medicíně a doplňkům.
Hledáme rychlá řešení, ale ta nevedou k dlouhodobým výsledkům. Obvykle tak dospějeme k poznání, že bez změn v jídelníčku a životním stylu to nejspíš nepůjde.
|
Bylinky umí štěpit tuky, i v oblasti břicha. Které vám pomohou zhubnout?