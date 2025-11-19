Živě si vybavuji vyklízení babiččina bytu, které provázel stesk, smutek z odcházení a loučení s místy, ve kterých se zastavil čas mého dětství. Přitom všemu vládla zvláštní nervozita a otazníky, kde končí hranice respektu k odkazu předků a kde už začíná zbytečný sentiment. Zatímco dokumenty, rodinná alba a většina knih měla dál místo v našem životě, i kdybychom si na nich měli ustlat, oblečení, nádobí, suvenýry a památky na normalizaci v pestrobarevném plastovém provedení už zdaleka takové nadšení nevzbuzovaly.
A takových památek, které by ocenili tak maximálně filmaři retro seriálů, je v bytech seniorů spousta. Místo abychom pak truchlili nad odchodem svých blízkých, začínáme spíš litovat, že jsme tu zůstali sami s hromadami krámů a že nežijeme v dobách starého Egypta, kdy se do hrobek ukládalo také veškeré nebožtíkovo bohatství.
Jak darovat oblečení a co přijímají charitní sklady?
Trend udržitelnosti nám káže neplýtvat. Než si něco koupíme, přemýšlet, jestli to opravdu potřebujeme, a než něco vyhodíme, jestli to nemůže ještě někde posloužit. To, co vnímáme jako zbytečnosti, může mít pro jiného cenu zlata. A babička by se určitě nezlobila, kdyby věděla, že její věci pomáhají lidem v nouzi. Co ale darovat na charitu? Rozhodně neplatí pravidlo, že cokoli je lepší než nic. Například večerní šaty z kousavého sedmdesátkového nylonu lidé v azylových domech většinou nevyužijí. Stejně tak vyhoďte ponožky nebo nošené spodní prádlo. O co je naopak velký zájem, je zimní i podzimní oblečení, džíny, svetry, boty.
Pokud máte v okolí humanitární šatníky, můžete věci donést přímo tam, nebo zatelefonovat a zjistit, co nejvíce potřebují. Charity obvykle upozorňují, že oblečení by mělo být čisté, bez děr, zapraných fleků, plísně a podobně. Když jsem kdysi volala na nejbližší církevní charitu a ptala se, zda máme zánovní a dobře udržované kabáty po babičce dát nejdřív do čistírny, pracovnice s všeříkajícím tónem hlasu odpověděla, abych to s tou zodpovědností zas tak nepřeháněla.
Stejná pravidla platí i pro sběrné kontejnery na textil, odkud charity následně odebírají oblečení do charitních šatníků a obchodů.
Co s domácími spotřebiči a nábytkem?
Které charity přijímají nábytek?
Nábytek a další výbavu do domácnosti přijímá například organizace Adra nebo Nábytková farma, která v případě potřeby zajistí i odvoz.
Charity přijímají podle potřeby také funkční elektroniku. U té i u větších věcí, jako například nábytku, je zapotřebí se dopředu domluvit. Jinak nábytek patří do sběrného dvora, ne ke kontejnerům, jak se mnohdy stále ještě děje.
Další možností jsou online bazary a sociální sítě, kde můžete nabídnout nábytek, spotřebiče či porcelán za odvoz. Hlavně mladší lidé, kteří si potřebují rychle a levně zařídit bydlení, tuto možnost ocení. Moderní formou bazaru, která rovněž jede na vlně udržitelnosti, jsou re-use centra, případně tzv. „swap“, tedy organizované akce výměny použitých věcí.
Musí se peníze z bazarového prodeje danit?
Porcelán, sklo nebo šperky mohou mít vyšší cenu, než se na první pohled zdá, a jejich prodej může být dokonce výhodný. Je to ale něco za něco, protože do prodeje musíte investovat trochu energie, nechat zboží vyčistit, nafotit, mít připravené informace o jejich původu, případně je odvést na posouzení do starožitností.
Další možností je prodej na bleším trhu. Starší věci z pozůstalostí zde můžete prodávat i bez živnostenského oprávnění.
Nová kniha neznamená cenná kniha
Myslíte si, že by knihy v pozůstalosti mohly mít nějakou cenu? Hodnota knih se nutně nemusí odvíjet podle jejich „nedotčenosti“. Knihy, které v knihovně pouze zdobily, mají velmi smutný a nenaplněný život mnohdy právě proto, že neměly příliš zajímavý a naplňující obsah. Naopak vyslovený „salát“ může mít cenu zlata, protože šel z ruky do ruky, a to něco vypovídá o jeho kvalitě. Cena pak byla vyšší u limitovaných edic a nízkonákladových vydání, kdy po světě běhá jen malé množství výtisků. Poradí vám v antikvariátech. Pokud bydlíte daleko od města a nemáte auto, výkup i odvoz si můžete vyjednat u některých online antikvariátů.
Kde najít knihobudku v Praze, Brně či Ostravě?
Šanci na nový život dávají knihám už více než deset let také knihobudky, které nejdříve vznikaly na místech bývalých telefonních budek, ale postupně se rozšířily na nádražích a dalších místech po celé republice, kde si je lidé staví i svépomocí. Je to nejlepší důkaz, že i v dnešní elektronické době si lidé knížek pořád váží. Na webových stránkách knihobudka.cz si navíc můžete najít nejbližší veřejnou knihovničku, kam knížky převést. Dnes už je jich tolik, že nebudete muset chodit daleko.
Organizace a pomoc při vyklízení
K dispozici jsou i služby zajišťující profesionální vyklízení skladů, komerčních prostor, ale i bytů a vedle firem je využívají lidé při vyklízení bytů po seniorech. Zejména když jsou sami mnohdy již v důchodovém věku nebo se zdravotním omezením. V případě pozůstalosti je také možné se předem domluvit, co si chcete nechat a co a kam odvézt. Něco to však stojí, a přesné částky se obvykle odvíjejí od velikosti bytu či domu a dalších okolností.
Pronájem skladových boxů v Praze
Věci z pozůstalosti úklidové firmy vozí nejen k likvidaci a do sběrných dvorů, ale je možné objednat svoz do vlastního skladu. Co to znamená? Že kromě sklepních kójí, které patří k bytu, je možné si pronajmout i malý sklad či skladový box k uložení věcí. Například právě majetku z pozůstalosti, kterého se nechcete vzdát, ale zatím nemáte možnost ho mít doma. Ať už se to týká nábytku, porcelánu do výbavy, sportovního vybavení, obrazů, rodinných alb, úředních dokumentů a tak podobně. V případě cennějších starožitností je to bezpečnější řešení než běžné sklepy, které mají dřevěná vrátka a stárnoucí zámky a mnohdy ani podmínky z hlediska chladu či vlhkosti nejsou pro uskladnění ideální.
Výhody self-storage:
„Když lidé řeší, kam dát věci, které zatím nechtějí vyhodit ani darovat, mohou využít samoobslužné boxy. Nabízejí pohodlí podobné domácímu sklepu, jen v čistším a modernějším provedení,“ vysvětluje Jan Bureš z platformy YourBox.cz s tím, že díky kamerovému systému je uložení věcí také bezpečnější.
„V Praze už je k dispozici pět lokalit – od Kobylis přes Pankrác až po Černý Most,“ dodává Jan Bureš.
Samoobslužné sklady YourBox.cz
Samoobslužné sklady YourBox.cz
Obsah vznikl ve spolupráci se společností Yourbox.cz.