Co dělat s věcmi po babičce? Můžete je darovat nebo uložit do skladových boxů

Autor:
Ve spolupráci   4:00
Člověk se nerad vzdává vzpomínek na své blízké, jenže městské byty nejsou nafukovací. Přitom se nabízí spousta možností, jak památky uchovat pro budoucí generace, případně jim vdechnout nový život. Kam tedy uložit, prodat nebo darovat věci z pozůstalosti?

Re-use zařízení v Hranicích funguje už téměř tři roky, měsíčně do něj zavítá přibližně osm desítek zákazníků. | foto: Filip Fojtík, MAFRA

Živě si vybavuji vyklízení babiččina bytu, které provázel stesk, smutek z odcházení a loučení s místy, ve kterých se zastavil čas mého dětství. Přitom všemu vládla zvláštní nervozita a otazníky, kde končí hranice respektu k odkazu předků a kde už začíná zbytečný sentiment. Zatímco dokumenty, rodinná alba a většina knih měla dál místo v našem životě, i kdybychom si na nich měli ustlat, oblečení, nádobí, suvenýry a památky na normalizaci v pestrobarevném plastovém provedení už zdaleka takové nadšení nevzbuzovaly.

A takových památek, které by ocenili tak maximálně filmaři retro seriálů, je v bytech seniorů spousta. Místo abychom pak truchlili nad odchodem svých blízkých, začínáme spíš litovat, že jsme tu zůstali sami s hromadami krámů a že nežijeme v dobách starého Egypta, kdy se do hrobek ukládalo také veškeré nebožtíkovo bohatství.

Jak darovat oblečení a co přijímají charitní sklady?

Trend udržitelnosti nám káže neplýtvat. Než si něco koupíme, přemýšlet, jestli to opravdu potřebujeme, a než něco vyhodíme, jestli to nemůže ještě někde posloužit. To, co vnímáme jako zbytečnosti, může mít pro jiného cenu zlata. A babička by se určitě nezlobila, kdyby věděla, že její věci pomáhají lidem v nouzi. Co ale darovat na charitu? Rozhodně neplatí pravidlo, že cokoli je lepší než nic. Například večerní šaty z kousavého sedmdesátkového nylonu lidé v azylových domech většinou nevyužijí. Stejně tak vyhoďte ponožky nebo nošené spodní prádlo. O co je naopak velký zájem, je zimní i podzimní oblečení, džíny, svetry, boty.

Pokud máte v okolí humanitární šatníky, můžete věci donést přímo tam, nebo zatelefonovat a zjistit, co nejvíce potřebují. Charity obvykle upozorňují, že oblečení by mělo být čisté, bez děr, zapraných fleků, plísně a podobně. Když jsem kdysi volala na nejbližší církevní charitu a ptala se, zda máme zánovní a dobře udržované kabáty po babičce dát nejdřív do čistírny, pracovnice s všeříkajícím tónem hlasu odpověděla, abych to s tou zodpovědností zas tak nepřeháněla.

Stejná pravidla platí i pro sběrné kontejnery na textil, odkud charity následně odebírají oblečení do charitních šatníků a obchodů.

I oblečení z druhé ruky může vypadat skvěle (foto Nadace Moment)

Co s domácími spotřebiči a nábytkem?

Které charity přijímají nábytek?

Nábytek a další výbavu do domácnosti přijímá například organizace Adra nebo Nábytková farma, která v případě potřeby zajistí i odvoz.

Charity přijímají podle potřeby také funkční elektroniku. U té i u větších věcí, jako například nábytku, je zapotřebí se dopředu domluvit. Jinak nábytek patří do sběrného dvora, ne ke kontejnerům, jak se mnohdy stále ještě děje.

Další možností jsou online bazary a sociální sítě, kde můžete nabídnout nábytek, spotřebiče či porcelán za odvoz. Hlavně mladší lidé, kteří si potřebují rychle a levně zařídit bydlení, tuto možnost ocení. Moderní formou bazaru, která rovněž jede na vlně udržitelnosti, jsou re-use centra, případně tzv. „swap“, tedy organizované akce výměny použitých věcí.

Musí se peníze z bazarového prodeje danit?

    • Prodej vlastních použitých věcí (oblečení, dětské zboží i pozůstalost) je od placení daní osvobozen a nemusí se do určité částky uvádět do daňového přiznání.
    • To ovšem neplatí při opakovaném a cíleném nakupování a přeprodávání zboží.
    • Podrobnosti stanoví Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Porcelán, sklo nebo šperky mohou mít vyšší cenu, než se na první pohled zdá, a jejich prodej může být dokonce výhodný. Je to ale něco za něco, protože do prodeje musíte investovat trochu energie, nechat zboží vyčistit, nafotit, mít připravené informace o jejich původu, případně je odvést na posouzení do starožitností.

Další možností je prodej na bleším trhu. Starší věci z pozůstalostí zde můžete prodávat i bez živnostenského oprávnění.

Co je pro někoho stará veteš, ocení filmaři, divadelníci či milovníci retrokousků

Nová kniha neznamená cenná kniha

Myslíte si, že by knihy v pozůstalosti mohly mít nějakou cenu? Hodnota knih se nutně nemusí odvíjet podle jejich „nedotčenosti“. Knihy, které v knihovně pouze zdobily, mají velmi smutný a nenaplněný život mnohdy právě proto, že neměly příliš zajímavý a naplňující obsah. Naopak vyslovený „salát“ může mít cenu zlata, protože šel z ruky do ruky, a to něco vypovídá o jeho kvalitě. Cena pak byla vyšší u limitovaných edic a nízkonákladových vydání, kdy po světě běhá jen malé množství výtisků. Poradí vám v antikvariátech. Pokud bydlíte daleko od města a nemáte auto, výkup i odvoz si můžete vyjednat u některých online antikvariátů.

Kde najít knihobudku v Praze, Brně či Ostravě?

Šanci na nový život dávají knihám už více než deset let také knihobudky, které nejdříve vznikaly na místech bývalých telefonních budek, ale postupně se rozšířily na nádražích a dalších místech po celé republice, kde si je lidé staví i svépomocí. Je to nejlepší důkaz, že i v dnešní elektronické době si lidé knížek pořád váží. Na webových stránkách knihobudka.cz si navíc můžete najít nejbližší veřejnou knihovničku, kam knížky převést. Dnes už je jich tolik, že nebudete muset chodit daleko.

Veřejná knihovna v telefonní budce, takzvaná KnihoBudka v areálu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Organizace a pomoc při vyklízení

K dispozici jsou i služby zajišťující profesionální vyklízení skladů, komerčních prostor, ale i bytů a vedle firem je využívají lidé při vyklízení bytů po seniorech. Zejména když jsou sami mnohdy již v důchodovém věku nebo se zdravotním omezením. V případě pozůstalosti je také možné se předem domluvit, co si chcete nechat a co a kam odvézt. Něco to však stojí, a přesné částky se obvykle odvíjejí od velikosti bytu či domu a dalších okolností.

Pronájem skladových boxů v Praze

Věci z pozůstalosti úklidové firmy vozí nejen k likvidaci a do sběrných dvorů, ale je možné objednat svoz do vlastního skladu. Co to znamená? Že kromě sklepních kójí, které patří k bytu, je možné si pronajmout i malý sklad či skladový box k uložení věcí. Například právě majetku z pozůstalosti, kterého se nechcete vzdát, ale zatím nemáte možnost ho mít doma. Ať už se to týká nábytku, porcelánu do výbavy, sportovního vybavení, obrazů, rodinných alb, úředních dokumentů a tak podobně. V případě cennějších starožitností je to bezpečnější řešení než běžné sklepy, které mají dřevěná vrátka a stárnoucí zámky a mnohdy ani podmínky z hlediska chladu či vlhkosti nejsou pro uskladnění ideální.

Výhody self-storage:

  • boxy jsou čisté, vytápěné, suché
  • máte k nim nonstop přístup
  • prostor je pod dozorem (kamera, vstup na bezpečností kód)

„Když lidé řeší, kam dát věci, které zatím nechtějí vyhodit ani darovat, mohou využít samoobslužné boxy. Nabízejí pohodlí podobné domácímu sklepu, jen v čistším a modernějším provedení,“ vysvětluje Jan Bureš z platformy YourBox.cz s tím, že díky kamerovému systému je uložení věcí také bezpečnější.

„V Praze už je k dispozici pět lokalit – od Kobylis přes Pankrác až po Černý Most,“ dodává Jan Bureš.

Samoobslužné sklady YourBox.cz

Samoobslužné sklady YourBox.cz

Samoobslužné sklady YourBox.cz
Samoobslužné sklady YourBox.cz

Samoobslužné sklady YourBox.cz

Obsah vznikl ve spolupráci se společností Yourbox.cz.

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

Kotek na své farmě honí hodně zajíců najednou. Průšvihy si ho vychutnají

Farma Votky Kotka, 4. díl

Ne, nechcete slyšet, že jste do odvodňovacích kanálů položili trubky bez drenážních otvorů. Ani to, že vám z lomu místo 300 tun písku navezli stejné množství materiálu s ostrými kamínky, do kterého...

Osmero nejchutnějších hub. Určitě je znáte a poslední úlovky máte v mobilu

8 nejchutnějších hub

Také máte takovou radost, když v lese narazíte na rodinu hříbků? Na to člověk rád vzpomíná i po sezoně. A zdaleka nemusí jít jen o ně, za pozornost stojí celá řada dalších druhů – redakce Tiny pro...

KVÍZ: Růžový panter nebo Srdce oceánu: Jak dobře znáte slavné filmové diamanty?

Diamant Sancy byl údajně nalezen v žaludku mrtvého muže.

Filmové dějiny jsou plné drahokamů – skutečných i fiktivních. Ověřte si, jak se vyznáte v nejslavnějších „diamantových“ scénách, postavách a titulech. Soutěžit o voucher na Chytrý Kvíz můžete do 20....

KVÍZ: Kuskus, durum, kroupy. Jak se vyznáte v obilovinách a moukách?

ilustrační snímek

Bez obilovin se náš jídelníček neobejde. Ať už pečete chleba, vaříte knedlíky, anebo dáte přednost pro nás exotičtějším surovinám, jako je quinoa nebo durum. Každopádně většinou patří do stejné...

Za kobrami do haďárny k Budějovicím. Mají tu největší evropskou sbírku

Kobra quinejská je unikátní druh, popsaný teprve v roce 2018. Dvorská zoo je...

Představte si, že na jednom místě v Česku můžete vidět dvacítku druhů kober, včetně kobry královské. A legendární mambu černou jako bonus k tomu. Stačí zajet do Dvorce v jižních Čechách, jen 15...

Co dělat s věcmi po babičce? Můžete je darovat nebo uložit do skladových boxů

Ve spolupráci
Re-use zařízení v Hranicích funguje už téměř tři roky, měsíčně do něj zavítá...

Člověk se nerad vzdává vzpomínek na své blízké, jenže městské byty nejsou nafukovací. Přitom se nabízí spousta možností, jak památky uchovat pro budoucí generace, případně jim vdechnout nový život....

19. listopadu 2025

Houby sytí i léčí, sloužily šamanům. Také otrávily krále či Napoleonův pluk

Ať žijí houby

Lidstvo provázejí po staletí a posedlí jimi jsme i my dnes. Češi jsou zřejmě nejvášnivějšími houbaři na světě, to je všeobecně známo, na houbách si i rádi pochutnáváme. Využívají se také k léčení....

19. listopadu 2025

ANKETA: Vyberte výherce rybářského prutu. Zhodnoťte nejlepší rybářské zážitky

Soutěž
Radek Filip s okounem o délce 46 cm a hmotnosti 1,8 kg

Zhruba od poloviny září mohli rybáři posílat příspěvky do soutěže Můj nejlepší úlovek, v níž se soutěží o tři luxusní pruty. Nyní máte možnost hlasovat, který příběh si výhru zaslouží.

19. listopadu 2025

Čeští musheři vybojovali na MS na dostihovém závodišti 30 medailí, 13 zlatých

MS ICF Pardubice 2025, mushering, letní disciplíny, 13x zlato pro ČR

V místech, kde se nedávno běžela Velká pardubická, se druhý listopadový víkend utkala světová špička rychlých běžců a jezdců s rychlými psy o titul mistra světa v individuálních musherských...

18. listopadu 2025

KVÍZ: Kuskus, durum, kroupy. Jak se vyznáte v obilovinách a moukách?

ilustrační snímek

Bez obilovin se náš jídelníček neobejde. Ať už pečete chleba, vaříte knedlíky, anebo dáte přednost pro nás exotičtějším surovinám, jako je quinoa nebo durum. Každopádně většinou patří do stejné...

vydáno 18. listopadu 2025

Příběh biofarmy, kde nic není zbytečné a všechno má svůj důvod

Ve spolupráci
EKOFARMA Jaroslav Netík

Na první pohled možná nenápadná farma. Ale když se zaposloucháte do jejího příběhu, zjistíte, že je to místo, kde má každý krok smysl. Na biofarmě, která dnes obhospodařuje 42 hektarů půdy, se...

17. listopadu 2025

Kradli vám drzí rackové na dovolené jídlo? Experiment zjistil, jak na ně

Rackové se přirozeně stahují tam, kde tuší možnost obživy.

Není nic horšího než zkažený výlet k moři, když vám drzý racek ukradne hranolky. Zatímco odborníci dosud navrhovali složité taktiky, jako je udržování očního kontaktu nebo nošení pruhovaných oděvů,...

17. listopadu 2025

Připravte zahradní jezírko na zimu. Ochraňte ryby i techniku

Jezírko na koupání

S příchodem chladných dní není radno zapomenout na zahradní jezírko. Přinášíme postup zazimování pro mělké plastové jezírko i velkolepé koupací jezírko s rybami. Jaké jsou osvědčené tipy a jakým...

16. listopadu 2025

Ztracený obr a triumfální úlovek. Kouzlo lovu okounů, které přebíjí i sumce

Soutěž
36centimetrový okoun Františka Šonky

Poslední příspěvek v soutěži Můj nejlepší rybářský úlovek, který publikujeme, poslal František Šonka. Tento den na vodě přinesl nejen silné souboje s krásnými okouny, ale také cenné rybářské lekce o...

16. listopadu 2025

Kotek na své farmě honí hodně zajíců najednou. Průšvihy si ho vychutnají

Farma Votky Kotka, 4. díl

Ne, nechcete slyšet, že jste do odvodňovacích kanálů položili trubky bez drenážních otvorů. Ani to, že vám z lomu místo 300 tun písku navezli stejné množství materiálu s ostrými kamínky, do kterého...

15. listopadu 2025

Hlasujte pro roztomilé listopadové mazlíčky, hrají o prémiové české krmivo

A co váš mazlíček? Vyšlete jeho foto do listopadového fotoduelu?

Anketa o nejroztomilejší mazlíky měsíce listopadu odstartovala. Čtenářské hlasy rozhodnou o tom, kdo získá krmivo z nové řady Brit Premium by Nature, a to v kočičí nebo psí variantě. Pokud nechcete...

3. listopadu 2025,  aktualizováno  14. 11. 9:23

Zvířata umějí být architekty. Staví podmořské metropole i ptačí paneláky

Co to? I když může a dokáže to, po mořském dně povětšinou nepluje, ale...

Obří města malých hlodavců, kolonie chobotnic s komplikovanými vztahy mezi obyvateli nebo spořádaně fungující ptačí činžáky v povětří – my lidé nejsme zdaleka jedinými tvory, kteří spolu staví, bydlí...

14. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.