Kuchařský zázrak na počkání? Ne, videa jen sbírají miliardy zhlédnutí

Mnohdy nesmyslná videa sice sbírají miliardy zhlédnutí, o skutečné návody nebo šikovné vychytávky ovšem často vůbec nejde. Zdaleka ne všechny zdánlivé fungují, některé jsou nebezpečné, případně vám přidělají práci.

Když vám například doma dojde popcorn, opravdu nestačí nasypat kukuřici do papírového pytlíku, uzavřít ho a strčit do mikrovlnky. Takto totiž zní rádoby zázračná rada z videa, které má na YouTube 800 tisíc zhlédnutí. Jediné, co tímto postupem získáte, je ohřátá kukuřice.

Nejen, že podobné recepty z videí často nefungují, mohou být i nebezpečné. Třeba jahody odbarvené bělidlem nebo příprava karamelových „vlasů“.

Ve videonávodu na karamelové lahůdky na Twitteru se mj. namáčí obracečka do horkého karamelu, který se nechá stékat na točící se mixér. Výsledkem mají být efektní karamelové vlasy na cukrářské zdobení.

Trik s mixérem a tekutým karamelem vypadá sice efektně, ale je nebezpečný.

„Točím to na slowmotion kameru, abyste viděli, co se stane. Měli byste na sobě hodně karamelu, kdyby tam nebyla ta plastová folie,“ říká v úvodním videu kuchařka a potravinová expertka Ann Reardonová, která některé ze „zaručených“ triků zkouší a odhaluje, jak fungují, nebo nefungují. „Nevím, jestli je to z tohoto úhlu pohledu vidět, ale ten karamel propálil do fólie díru. Představte si, že by se vám dostal na kůži,“ konstatuje. „Celé to je jen o zhlédnutích, virálním potenciálu, je to o tom jak vydělat. Prostě je to jen penězích,“ shrnuje zázračné recepty Reardonová.

A není jediná, kdo k tomuto závěru došel. Také Chris Fox z BBC se rozhodl některé z rádoby geniálně jednoduchých návodů vyzkoušet.

Pokusil se například o lehký a nadýchaný zákusek z mléka: video radilo smíchat všechny ingredience v krabici od mléka, zahřát v mikrovlnce, pak dezert zchladit v lednici a lehce ho vyklopit. Nejenže se krabice od mléka do mikrovlnky nevešla. To, co vzniklo s použitím menší nádoby, vypadalo přibližně jako míchaná vajíčka, rozhodně ne nadýchaný dezert. Želé připravené z gumových medvídků zase připomínalo kámen.

Ann Reardonová to shrnula přesně. Jako expertka přes potravinářské technologie velmi dobře ví, že vymyslet smysluplný recept není zadarmo, chce to zkušenosti a nějakou dobu to trvá.