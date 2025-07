Píše se devatenácté století a kdekdo na světě má sto chutí udělat si trochu hanlivé legrace z britských námořníků nebo Britů vůbec, protože koloniální vládce mají rádi jen koloniální vládci sami. Angličané na lodích však tehdy měli úplně stejný problém jako zbytek světa.

Trpěli kurdějemi, při kterých jim krvácely dásně, vypadávaly zuby a na těle se dělaly ošklivé boláky. Naštěstí však měli také svou hanlivou přezdívku „Limey“ odvozenou od toho, že jim do přídělů rumu kromě vody lili i citronovou nebo limetkovou šťávu. Chutnalo to asi všelijak, ale na kurděje to zabíralo, ačkoli o existenci vitaminu C obsaženého v citronech tehdy neměl nikdo ani tušení.