Zatímco většina teenagerů brigádničí v kavárně nebo roznáší letáky, Sulandri Kotzé (17) z jihoafrického Free State tráví čas mezi náhrobky. Aby si splnila sen stát se zdravotní sestrou, rozjela podnikání, které by leckomu nahnalo husí kůži – restauruje totiž zanedbané hroby. Z vedlejšáku se ovšem postupně stal výnosný rodinný byznys.
Autor: Profimedia.cz
Atmosféra při samotném renovování hrobů je prý překvapivě veselá. „Když někdo šlápne do surikatí díry mezi hroby a spadne, nejdřív se smějeme a až pak pomáháme,“ přiznává Sulandri.
Do jejich nezvyklého byznysu se zapojili skoro všichni členové rodiny. Otec nakupuje čisticí prostředky, matka vede účetnictví.
„Nechtěla jsem, aby rodiče platili za moji budoucnost,“ vysvětluje Sulandri. Nápad uklízet a restaurovat hroby prý dostala ve chvíli, kdy si všimla chátrajících hřbitovů zarostlých plevelem a špínou. O měsíc později už její rodiče Dirk a Andri napsali inzerát na Facebook – a první klienti byli na světě.
Pro mnoho rodin je to jediný kontakt s místem posledního odpočinku jejich blízkých. „Říkají, že mají pocit, jako by hrob navštívili sami,“ popisuje otec Sulandri, který pracuje pro vězeňskou službu.
Dnes Sulandri pravidelně pečuje asi o 75 hrobů a příbuzným posílá fotky „před a po“.
„Škoda jen, že jim za to nic neplatím!“ vtipkuje teenagerka. Hlavní ale je, že klienti platí jí… a podnik jim vzkvétá podobně jako květiny na hrobech, které rodina zasadí.
