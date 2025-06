Také doma bojujete s tím, že ač se snažíte sebevíc, je vaše bílé prádlo pořád málo bílé? Ponožky od trávy, skvrny od kávy a někdy také krve, fleky od make-upu či deodorantu.

K tomu ten pocit, že bílá už není bílá, ale spíš šedá – těch důvodů je celá řada, ale pokud vás zklamaly konvenční prostředky z drogerie, máme tu starou dobrou klasiku.

Seznamte se, jeden specialista na šmouhy se jmenuje jedlá soda a druhý peroxid vodíku. Když se tyhle dvě ingredience potkají, nemají nečistoty šanci.

Na intenzivní znečištění se doporučuje bílé prádlo namočit do roztoku sody a peroxidu vodíku v poměru jedna ku jedné a nechat působit přes noc. Výsledky jsou vidět, možná vás však nepotěší to chemické aroma.

Vyrobte si své kapsle

Naštěstí je tu řešení. Co si tak vyrobit praktické kapsle na znečištěné prádlo? Je to jednoduché a bude to voňavá záležitost.

Bělidlo na prádlo 3 díly běžného pracího prášku

1 díl jedlé sody

1 díl peroxidu vodíku

10 až 20 kapek esenciálního oleje dle vlastní volby

silikonová forma na mýdlo

rukavice

Do mísy vložte suché přísady a promíchejte. Přidejte esenciální olej a na konec peroxid vodíku.

Extra tip Voňavé kapsličky skladujte v uzavřené nádobě, aby se do nich nedostala vlhkost a nerozpadly se.

Rukama prohněťte, směs by měla být díky působení peroxidu mírně prohřátá.

Hmotu natlačte do silikonové formy na mýdlo a nechte přes noc vyschnout.

Kapsli dávejte přímo do bubnu pračky, hodně znečištěné prádlo je vhodné v lázni, kam kapsli hodíte, ještě předem namočit.