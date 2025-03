Květináč pozná, že bude pršet. Nadšenec prošpikoval svůj byt chytrými přístroji

Doma máte na devadesát koncových zařízení chytré domácnosti. Co všechno lze do sítě integrovat?

Obecně jde o všechny spotřebiče, které jsou napájené elektrickou energií: topení, světla, zásuvky, větráky, žaluzie, mikrovlnná trouba, rádio, televize… Dokonce existuje chytrá lednice, což už je úplný bizár. Má zabudované kamery, monitoruje potraviny a upozorní například, když dochází mléko. Ovšem potraviny musíte dávat vždy na své místo. Je to zbytečná a předražená hračka.

Jakmile odejdu, aktivují se bezpečnostní čidla na oknech a dveřích, další zase detekují případný únik vody. Vypnou se taky nepotřebné zásuvky.