Samozřejmě to neznamená, že by hudba nebo jiný zvuk dokázaly změnit samotné složení potraviny. Mění se však způsob, jakým její chuť vyhodnocuje náš mozek.
Vědci tento jev označují jako mezismyslové neboli crossmodální vnímání. Jednotlivé smysly totiž při vnímání světa nefungují odděleně. Mozek jejich informace průběžně propojuje a vytváří z nich výsledný smyslový zážitek.
Právě proto může mít zvuk, který s jídlem na první pohled vůbec nesouvisí, překvapivě velký vliv na to, zda nám připadá jeho chuť například sladší, hořčejší nebo celkově výraznější. Další zajímavé zjištění je, že lidé jsou poměrně konzistentní v přiřazení výšky tónu k chuti.
Vysoké, jemné, hladké a melodické zvuky, jaké vytváří zvonky, klavír či flétna, si spojujeme se sladkou chutí. Nízké, hluboké, temné a drsné zvuky, které vydává kontrabas či některé žesťové nástroje, evokují vážnost, těžkost nebo dokonce temnotu a my je připisujeme hořkým potravinám. Kyselá chuť je oproti tomu spojovaná s vysokými, pronikavými nebo náhlými zvuky, jako je třeba krátké pípnutí.
Uši ochutnávají s námi
Představte si, že sedíte v restauraci a dvakrát vám naservírují stejný čokoládový dezert. Čokoláda je identická, ale hudba se mění. Během jedné degustace se zasníte do klavírního impresionistického skvostu Clair de Lune od Claude Debussy evokujícího měsíční svit na tiché hladině vody a během druhé ochutnávky vám pustí Rammsteiny.
Může to znít neskutečně, ale to, co slyšíme, může ovlivnit naše vjemy na jazyku. To znamená, že restaurace může s trochou nadsázky změnou playlistu jako mávnutím kouzelného proutku přidat do dezertu cukr. Samozřejmě to tak jednoduché není.
Nejedná se o pevná biologická pravidla. Nikdo při zaslechnutí vysokého tónu doslova necítí v ústech chuť cukru. Spíše se zdá, že mozek považuje určité sluchové a chuťové vlastnosti za kompatibilní. Toto rozlišení je zásadní. Vysoký tón může vyvolat očekávání nebo asociaci, díky níž se sladká chuť jeví jako vhodnější.
Sluchové podněty ovlivňují to, jak mozek interpretuje smyslové informace přicházející z jídla. Libozvuk a příjemnost mohou být spojovány se sladkostí, zatímco nelibozvučnost může snáze korespondovat s kyselostí nebo jinak méně příjemnými smyslovými vlastnostmi.
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Proč nám zmrzlina chutná jinak, než si myslíme, a kde vlastně vzniklo gelato
Jedno z možných vysvětlení je spíše emocionální než čistě akustické. Sladká jídla jsou často příjemná. Konsonantní hudba je často příjemná. Pokud mozek používá příjemnost jako společný rozměr pro uspořádání informací z různých smyslů, dává smysl, že by se tyto dvě věci mohly propojit.
Restaurace, které dochucují zvukem
To, že v restauraci hraje hudba, ať již živá nebo reprodukovaná, není nic neobvyklého. Jsou ale gastronomické koncepty a restaurace, které jdou nad rámec pouhého přehrávání dobrého playlistu. Zvuk výslovně považují za součást vnímání chuti a hudbu či zvuk začleňují do gastronomického zážitku.
Mezi nejvýraznější příklady patří restaurace The Fat Duck v anglickém městečku Bray. Její majitel Heston Blumenthal výslovně popisuje přístup restaurace jako multisenzorickou gastronomii a tvrdí, že vnímání chuti je ovlivněno kontextem a smysly včetně zvuku.
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Chléb, moc a poslušnost. Proč talíř vládne lidstvu lépe než zákony
Typickým příkladem je „Sound of the Sea“, pokrm z mořských plodů podávaný s lasturou, v níž jsou umístěná sluchátka, z nichž během jídla zní zvuky vln, racků a další zvukové vjemy spojené s mořem. Tento chod je součástí hlavního degustačního menu známého jako The Journey.
Jiným příkladem je švédský podnik Taste of Sound. Tam si na vědeckém tvrzení, že hudba a zvuky ovlivňují chuť, založili celé své podnikání.
Vytváří zážitkové večeře, při nichž jsou hudba, zvukové kulisy, osvětlení, projekce a efekty záměrně navržené tak, aby umocnily konkrétní chutě. Koncept „Elements of Nature“ představovalo devítichodové degustační menu doprovázené speciálně složenou hudbou a zvukovými kulisami, přičemž zvuk byl přesně sladěn s jídlem.
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Proč z talířů zmizely královské suroviny, hříšné i zapomenuté bylinky
Společnost dokonce vydala knihu „Krydda med Musik“, což v překladu znamená Dochuceno hudbou. Popisuje způsob, jak vybírat hudbu podtržení chuti jídla a nápojů.
Hudba na talíři
Velmi zajímavý je také experimentální multisenzorický projekt stolování Food Opera, který před několika lety vyvinul skladatel a audio designér Ben Houge ve spolupráci se šéfkuchařem Jasonem Bondem v restauraci Bondir v Cambridge v Massachusetts.
Každý host měl u svého prostírání samostatný reproduktor, přičemž systém generoval hudbu v reakci na jeho výběr jídla a jeho servírování. Ben Houge je v současné době mimo jiné také profesorem na Berklee College of Music. Jeho práce se pohybuje na pomezí gastronomie, hudby, interakcí, technologií a mezismyslového vnímání.
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Krádež jako koření. Proč hranolky z cizího talíře chutnají objektivně lépe
Klíčovou myšlenkou zůstává přístup, že samotné jídlo se stává interaktivní hudební kompozicí. Jeho studenti například na kurzu Music + Food spolu s kuchaři a výzkumníky z univerzity Massachusets Institute of Techgnology experimentovali se senzory zabudovanými do příborů a sklenic, takže fyzická interakce s jídlem mohla generovat zvuk.