Aby turistům mohl zasvěceně povídat i o historii naší kuchyně, prostudoval řadu odborných knih. Tématu se věnuje i ve své knize Evoluce českého jídla.
Kam cizince berete, aby poznali pravou českou kuchyni?
Exkurze trvá tři čtyři hodiny, procházíme se po Starém a Novém Městě. Navštívíme pět podniků. Snažím se, aby toho turisté ochutnali co nejvíc. Nejprve si dáme předkrm, většinou typický český chlebíček v bistru Sisters. Pak českou tradiční polévku, například kulajdu. Třeba v restauraci Lokál nebo Mincovna, což je jedno z mála míst přímo na Staroměstském náměstí, které není typická „holírna“ turistů. Místa měním podle aktuální nabídky, ale musí to být na mé trase. Pak jdeme na pivo. A poté na hlavní jídlo. Zpravidla nechám přinést doprostřed stolu více pokrmů, které sdílíme. Nakonec si dáme variaci českých dezertů a kávu či čaj.
Asijci nechápou, že je knedlík jen příloha. Musí se jim vysvětlit, že se má nakrájet příborem a vyválet v omáčce.