Chřestová sezona začala, můžeme se těšit také na ředkvičky a salát

Jiří Šafář, majitel firmy Český chřest, vysvětlil, že letos se sezona chřestu posunula zhruba o dvacet dní v důsledku nejen chladného počasí, ale i cíleného načasování sklizně. Bylo třeba se přizpůsobit nižší poptávce, koronavirus zcela jistě odbyt českého chřestu ovlivnil. Kvůli zavřeným restauracím i nižšímu exportu se na letošek očekává něco okolo tří set tun chřestu.

Chřestová sezona sice začala, ale náběh je vždy pomalý. Zatím je ještě relativně zima. Chřest leze ze země pomalu a objem sklizně je zanedbatelný. „Pokud bude svítit sluníčko, chřest umí vylézt i osm centimetrů za den. Při takovém tempu je třeba škálovat počet pracovníků vcelku rychle.“ dodává Jiří Šafář.

Jak poznat, že je chřest čerstvý

Dobrý chřest poznáte jednoduše. Měl by být ideálně plný vody, tedy pružný a křupavý. Když jej podrobíte napínacímu testu (tj. ohnete jako proutek), měl by vydržet ohnutí do luku, ovšem klást odpor.

Dřevnaté mohou být jen konce. Odlomte je podobnou technikou, to znamená napněte koncovou část výhonku (pazochu) do luku a tam, kde se sám zlomí, by měla jeho dřevnatá část končit.



Chřest skladujte při teplotě do 5 °C. Nejlepší je sice čerstvý, konzumovaný v den nákupu, ale kvalitní tuzemský chřest vydrží v chladničce i týden. Postupně může získávat hořkou chuť a ztrácí sladkost.

Jak ho zpracovat

Chřest je dobré opláchnout a po odstranění konců jemně škrabkou oloupat (dobře to uvidíte na videu). Není třeba loupat špičku, tedy zhruba poslední třetinu výhonku. Ta je jemná a slupka velmi tenká.

Pokud se chřest neoloupe, může se stát, že bude chutnat hořce a přebije sladkou svěží chuť, na kterou jsme se začátkem jara tak moc těšili.

Co si z chřestu uvařit

Milovníci opravdu prvního chřestu zřejmě neodolají a zkrátka jej narychlo zblanšírují, zalijí máslem, posypou solí a snědí na posezení. Pokud je ale už sezona chřestu pokročilá, svádí chřest k přípravám složitějším. Například s holandskou omáčkou, do polévky, s vejcem benedikt nebo jako přílohu ke steaku. Neurazí ani zpracování do rizota a chřestového pesta.

Chřestové pesto

Recept na chřestové pesto ze zeleného českého chřestu připravila kuchařka Lenka Požárová.



Ingredience:

200 g zeleného chřestu zbaveného fialových konců

100 g tvrdého ovčího či kozího sýra (pecorino, kozí gouda atd.)

hrst čerstvé bazalky

2 stroužky česneku

100 ml panenského olivového oleje

sůl

Chřest pokrájejte nadrobno a nasekejte najemno v robotu. Tenké stonky chřestu můžete i nakrájet najemno nožem. Do sekací nádoby robotu přidejte česnek, bazalku i sýr. Opět nasekejte najemno. Vše dochuťte solí a zřeďte olivovým olejem. Podle potřeby ho můžete přidat více.

Jarní čočkový salát s chřestem a ředkvičkami

Ingredience:



250 g čočky

1 litr vody

400 g zeleného chřestu (lze využít i čerstvý bílý pečlivě oloupaný)

Svazek ředkviček

Hrst bylinek (například majoránka, bazalka, oregano, libeček)

Panenský olivový olej

Sůl

Čočku zalijte vodou, přidejte lžičku soli, přiveďte k varu a povařte při mírném varu 10 až 15 minut bez míchání. Zrnka musí být měkká, ale pevná a ne rozvařená. Sceďte a propláchněte studenou vodou.

Z chřestu odlomte spodní konce a pokrájejte na kolečka. Dvanáct ředkviček pokrájejte co nejtenčeji. Nejlépe se to dělá na takzvané mandolíně (struhadle), jen pozor na prsty.

Čočku smíchejte s pokrájeným chřestem, ředkvičkami a bylinkami (velké lístky natrhejte nebo nasekejte). Podle chuti osolte. Rozdělte do misek a zakápněte olivovým olejem.

Chřestové makarony s citronem

Ingredience:



500 g makaronů

50 g másla

5 stonků chřestu bílého

5 stonků chřestu zeleného

1 citron

pesto z medvědího česneku

pecorino

sůl, pepř

V hluboké pánvi rozehřejeme máslo a přidáme na kolečka nakrájený chřest. Zakápneme šťávou z citronu a lehce orestujeme Mezitím v osolené vodě uvaříme makarony. Uvařené a scezené těstoviny vložíme do pánve s orestovaným chřestem, pestem z medvědího česneku, solí a pepřem.

Vše důkladně promícháme a přidáme nastrouhané pecorino.