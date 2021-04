Chřest není jen delikatesa. Snižuje krevní tlak i hladinu cholesterolu

Tato zelenina byla vždy, a dodnes je, považována za luxusní, a tomu odpovídá i její cena. Přesto si na ní lidé pochutnávají už nejméně čtyři a půl tisíce let. Sezona chřestu právě začíná a potrvá až do začátku června.

Rozhodně chřest ochutnejte – receptů na jeho úpravu je nespočet, nejen ten tradiční s holandskou omáčkou. Jen v tomto článku jich najdete řadu.

K hlavním zdravotním benefitům chřestu patří jeho schopnost snižovat krevní tlak a hladinu cholesterolu, čímž se významně podílí na zmenšení rizika kardiovaskulárních onemocnění. Má také příznivý vliv na glykemii, takže se doporučuje diabetikům i jako součást prevence cukrovky.



Kromě toho harmonizuje hladiny hormonů, posiluje imunitní systém, svědčí ledvinám, močovému měchýři i prostatě, zlepšuje krvetvorbu a zásobování mozku kyslíkem. Hodí se jako součást redukční diety.

Je bohatým zdrojem vitaminů C, E, K a řady B, beta-karotenu, vápníku, fosforu, hořčíku, draslíku, zinku, železa, jódu a mnoha dalších bioaktivních látek. Díky svému unikátnímu složení byl chřest odedávna považován za afrodiziakum a elixír věčného mládí.



Buďte patrioti, dejte si ten český

Chřest pochází z Orientu, ale už dávno se rozšířil po celém světě. Zhruba dvě stě let se pěstuje také u nás, proto určitě dejte českému chřestu přednost před dovezeným odněkud z tramtárie.

Chřest můžete pěstovat i na vlastní zahrádce, ovšem je to na péči poměrně náročná zelenina pro zkušené pěstitele.

V jaké podobě letos proběhnou tradiční Slavnosti chřestu 22. 5., ještě není úplně jasné. S ohledem na zatím stále platná proticovidová opatření snad alespoň jako farmářský trh s čerstvým chřestem, jak slibují pořadatelé.



Chřest do svého jídelníčku určitě zařaďte; přestože to není levná zelenina, stojí to zato. Vždyť jeho sezona je jednou za rok a trvá jen měsíc.

Máte chuť na klasiku, chřest s holandskou omáčkou? Její přípravy se nebojte, snadno a se zaručeným úspěchem ji připravíte i v mixéru.



12. dubna 2017

Recept na chřest s holandskou omáčkou

Potřebujete: 4 ks kuřecích prsou, 1 kg bílého chřestu, půlka citronu, 100 g másla, 200 ml zeleninového vývaru, 200 ml bílého vína, 4 žloutky, 1 lžíce cukru, bobkový list, tymián, pepř a sůl.



Odkrojte chřestu zdřevnatělé konce, oloupejte ho a dejte do studené vody s citronem. Povařte zeleninový vývar s polovinou bílého vína, polovinou másla, cukrem, solí a kořením. Poté přidejte chřest a pod pokličkou ho pomalu vařte doměkka. Kuřecí prsa osolte, opepřete a opečte dozlatova.



Pak si buď připravte holandskou omáčku podle jednoduchého videonávodu výše, nebo zbylé víno s trochou soli a pepře povařte, přelijte do misky, přidejte žloutky a ve vodní lázni na mírném plameni šlehejte do zhoustnutí. Pak vmíchejte rozpuštěné vlahé máslo. A můžete chřest servírovat.