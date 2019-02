Chtějí chovat chobotnice na farmách. Podle vědců je to šílený nápad

Z bláta do louže. Tak by bylo možné charakterizovat výsledek pokusů přenést výlov chobotnic určených pro restaurace z moře do sádek, podobně jako se chovají například lososi. Poukázala na to studie newyorské univerzity. Podle vědců by naopak projekty nijak nepřispěly ke zvýšení udržitelnosti života v mořích, ale naopak by akcelerovaly tempo, jakým se ničí.

Problém spočívá v tom, že chobotnice se v přírodě živí masitou stravou a bezobratlými. Aby bylo možné chobotnice chovat, bude jim potřeba tuto potravu nachytat.

O chobotnicích Chobotnice jsou řádem hlavonožců. Obývají mnoho rozličných částí světových oceánů, především korálové útesy. Například chobotnice velká se živí především kraby a humry, jakož i jinými korýši a měkkýši, menšími chobotnicemi a rybami. Potravu často konzumuje ve svém úkrytu, přičemž prázdné schránky a jiné nestrávené zbytky kořisti hromadí před vchodem. Zdroj: Wikipedia

„Žijeme v době rychlé domestikace vodních druhů, ale místo toho bychom se měli spíše zamýšlet, která zvířata raději nechovat,“ říká Jennifer Jacquetová, odborná asistentka na katedře New York University of Environmental Studies a vedoucí autorka práce.

„Univerzity a společnosti investují čas a peníze do chovu chobotnic, což je podle nás velkou chybou. Při masové produkci chobotnic by se opakovalo mnoho stejných chyb, které jsme udělali na pevnině, pokud jde o dopady na životní prostředí. Dobré životní podmínky zvířat by v některých ohledech byly horší, protože bychom museli krmit chobotnice jinými zvířaty,“ vysvětluje Jacquetová.

Za pravdu jí dávají i kolegové z Austrálie, Velké Británie i Španělska, kteří se na studii podíleli. „V současnosti je 30 % celosvětových úlovků využíváno jako krmivo pro zvířata a jedním z největších spotřebitelů jsou právě akvakultury a chovy zájmových druhů ryb,“ vysvětluje Peter Godfrey-Smith, australský mořský ekolog. Chovy chobotnic by tak podle něj jen umocnily tlak na další přelovení oceánů.

Mezi největší průkopníky tohoto trendu patří Španělsko, Mexiko, Čína a Japonsko. Společnost Nisei v poslední jmenované zemi má v současnosti připravený komplexní plán výstavby farmy, která bude do roku 2020 schopna plně pokrýt domácí poptávku po chobotnicích.

„Pokud se společnost rozhodne, že nemůže podporovat chov chobotnic, bude to znamenat, že si je bude moci i nadále dopřávat poměrně málo lidí,“ poznamenávají vědci.

Nicméně v případě chobotnic to podle nich nepředstavuje žádné problémy se zabezpečením základních potravin. Zvláště hlavní trhy, kde se chobotnice spotřebovávají, tedy Japonsko, Jižní Korea, země severního Středomoří, USA, Čína a Austrálie, rozhodně nedostatkem potravin netrpí.