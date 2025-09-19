Pěstování chmele má v českých zemích dlouhou tradici. Zejména na Lounsku, Rakovnicku a Žatecku ho naši předkové pěstovali už ve 12. a 13. století. V té době byl u nás zrušen zákaz výroby a pití piva, který si údajně vynutil na papeži sv. Vojtěch někdy koncem 10. století. Mezi nejstarší česká města s právem várečným patří Svitavy (1256), Žatec (1261), České Budějovice (1265), Znojmo (1278), Plzeň (1295) a Praha (1305). Česká piva byla ve středověku opravdu ceněna a jako velmi kvalitní byl údajně hodnocen i místní chmel.
Jeho úspěšná sklizeň byla předpokladem k uvaření opravdu řízného piva, a proto Češi obvykle neprotestovali, když byli delegováni na brigádu. Jak se zpívá v legendárním muzikálu Starci na chmelu z roku 1964: „Myslíme jenom na to, že chmel je naše zlato. Jediné, co nám svato, je chmel a jenom chmel! Protivo, protivo, děláme to pro pivo. Pro pivo, protivo, češe každý Čech. Myslíme jenom na chmel, tak se, občane, nachmel. Chmel, to je naše zlato, chmel národa je tmel!“
Chmelové brigády pro studenty – práce i zábava
Zejména po roce 1945 se chmelařství potýkalo s úbytkem pracovních sil, a proto se muselo přikročit k hledání pomocníků. V první polovině padesátých let přijížděly na chmelnice brigády z řad zaměstnanců, ale to se moc neosvědčilo, a tak se stát obrátil na studenty, kteří dost dobře nemohli odmítnout. Na jaře jezdili na chmel středoškoláci, na něž čekala poměrně nevděčná práce, tzv. drátkování neboli zavádění chmelových rostlin na připravené konstrukce. Nevděčná proto, že museli snášet rozmary počasí a pracovat bez ohledu na déšť nebo ranní mrazíky.
Ubytování nebylo nic moc, a když mládež promokla několik dnů po sobě, hrozilo, že se nebude mít do čeho převléknout. Něco podobného zažila se svými svěřenkyněmi spisovatelka Marcella Marboe-Hrabincová, která v sedmdesátých a osmdesátých letech vyučovala na různých středních školách. „Vzpomínám na jednu brigádu, kde tři týdny nepřetržitě pršelo a dívky se neměly kde umýt ani usušit. Faktem ale zůstává, že ty děti se aspoň dotkly skutečného života.“
Podzimní sklizeň čekala především na vysokoškoláky. Zpočátku se chmel česal ručně, jak perfektně zdokumentoval film Starci na chmelu, v sedmdesátých a osmdesátých letech už však byla práce zmechanizovaná a na česačkách mohli pracovat jen studenti starší 18 let.
Chmelová brigáda byla tehdy „dobrovolně povinná“. Zároveň s potvrzením o přijetí ke studiu na vysoké škole dostávali studenti informace o tom, že pokud chtějí v září nastoupit do prvního semestru, musejí se předtím zapojit do sklizně chmele. Pokud si nedokázali sehnat potvrzení od lékaře, nedalo se z toho vyvléknout.
„Kromě pár lidí s alergiemi si nevzpomínám, že by někdo na chmel nechtěl. Naopak největším trestem a ponížením bylo vyloučení z brigády. Jezdili jsme do Kněževsi, kde pro vyvážení byly dívky z ekonomek v Praze 2. Celkem asi 1 200 brigádníků. Přijížděli jsme speciálně vypravenými vlaky, až na místo pak tzv. kolešovkou,“ uvedl v roce 2014 v rozhovoru pro Rakovnický deník Milan Machulda, který ve druhé polovině 70. let studoval na Střední průmyslové škole elektro v Ječné ulici v Praze.
V osmdesátých letech byla chmelová brigáda zajímavá i z finančního hlediska, do té doby šlo spíš jen o plnění školních povinností. Brigádníci si vydělali zhruba 800, na česačce až 1 500 korun. Práce na chmelnici nebo na česačce nebyla jednoduchá a tělo od ní občas pořádně bolelo, i tak si brigádníci našli čas na zábavu a romantiku. Obvykle na chmel odjížděly skoro celé školní třídy, a kdo měl kytaru, ten ji rozhodně nenechal doma. Při volnočasových aktivitách se budoucí spolužáci nejlépe poznali.
Tím spíš, že později pro ně tzv. chmelové štáby dokonce zajišťovaly program, například diskotéky, promítání filmů, sportovní zápasy atd. Navazovala se tam kamarádství i vážnější vztahy. Pro někoho skončilo milostné vzplanutí odjezdem domů, jiným láska vydržela na celý život. V sedmdesátých letech, kdy u nás antikoncepce byla ještě v plenkách si nejedna dívka odvezla z chmelu trvalou vzpomínku na romantické chvilky.
Nešlo ale vždy jen o zábavu, někdy docházelo i k tragédiím. Například na jaře 1966 vyrazili na chmelovou brigádu do Deštnice na Žatecku studenti střední průmyslové školy v Masné ulici v Praze a jejich pozitivní zážitky vymazala tragická nehoda, k níž došlo 2. května kolem šesté hodiny večer. Tehdy sedělo asi padesát středoškoláků na korbě nákladního vozu, který je vezl z chmelnice do ubytovny. Cesta vedla přes železniční přejezd u Deštnice, kde závory spouštěl ručně závorář. V tu dobu si zrovna dva pracovníci předávali službu, ale neřekli si, že osobní vlak má zpoždění… Přijel zrovna ve chvíli, kdy auto přejíždělo koleje. Šest studentů zemřelo na místě a čtyři další v nemocnici, dvaatřicet jich bylo zraněno.
Chmelové brigády s minulým režimem neskončily, ale stala se z nich běžná sezonní práce. Pro studenty už nejsou povinné a pěstitelé chmelu musejí česáčům pořádně zaplatit. Inu, chmel je přece naše zlato.
