Když bylo třeba sklidit chmel, naše zlato, se studenty se nediskutovalo

Bývaly doby, kdy vstupenkou ke studiu na vysoké škole nebyly jen zdárně složené přijímací zkoušky, ale rovněž výpomoc při sklizni chmelové úrody. Studenti to dost dobře nemohli odmítnout, omlouvaly jen zdravotní důvody a potvrzení od lékaře.
Při ručním česání chmele se navazovala přátelství a vznikaly i první lásky.

Při ručním česání chmele se navazovala přátelství a vznikaly i první lásky. | foto: ČTK

Čím víc věrtelů chmelových šišek studenti načesali, tím víc peněz...
Patrně nejslavnějším uměleckým zpracováním chmelového námětu je hudební film...
Z filmového muzikálu Starci na chmelu
Z filmu Starci na chmelu
6 fotografií

Pěstování chmele má v českých zemích dlouhou tradici. Zejména na Lounsku, Rakovnicku a Žatecku ho naši předkové pěstovali už ve 12. a 13. století. V té době byl u nás zrušen zákaz výroby a pití piva, který si údajně vynutil na papeži sv. Vojtěch někdy koncem 10. století. Mezi nejstarší česká města s právem várečným patří Svitavy (1256), Žatec (1261), České Budějovice (1265), Znojmo (1278), Plzeň (1295) a Praha (1305). Česká piva byla ve středověku opravdu ceněna a jako velmi kvalitní byl údajně hodnocen i místní chmel.

Jeho úspěšná sklizeň byla předpokladem k uvaření opravdu řízného piva, a proto Češi obvykle neprotestovali, když byli delegováni na brigádu. Jak se zpívá v legendárním muzikálu Starci na chmelu z roku 1964: „Myslíme jenom na to, že chmel je naše zlato. Jediné, co nám svato, je chmel a jenom chmel! Protivo, protivo, děláme to pro pivo. Pro pivo, protivo, češe každý Čech. Myslíme jenom na chmel, tak se, občane, nachmel. Chmel, to je naše zlato, chmel národa je tmel!“

Chmelové brigády pro studenty – práce i zábava

Při ručním česání chmele se navazovala přátelství a vznikaly i první lásky.
Čím víc věrtelů chmelových šišek studenti načesali, tím víc peněz si vydělali.
Patrně nejslavnějším uměleckým zpracováním chmelového námětu je hudební film Starci na chmelu z roku 1964.
Z filmu Starci na chmelu
6 fotografií

Zejména po roce 1945 se chmelařství potýkalo s úbytkem pracovních sil, a proto se muselo přikročit k hledání pomocníků. V první polovině padesátých let přijížděly na chmelnice brigády z řad zaměstnanců, ale to se moc neosvědčilo, a tak se stát obrátil na studenty, kteří dost dobře nemohli odmítnout. Na jaře jezdili na chmel středoškoláci, na něž čekala poměrně nevděčná práce, tzv. drátkování neboli zavádění chmelových rostlin na připravené konstrukce. Nevděčná proto, že museli snášet rozmary počasí a pracovat bez ohledu na déšť nebo ranní mrazíky.

Ubytování nebylo nic moc, a když mládež promokla několik dnů po sobě, hrozilo, že se nebude mít do čeho převléknout. Něco podobného zažila se svými svěřenkyněmi spisovatelka Marcella Marboe-Hrabincová, která v sedmdesátých a osmdesátých letech vyučovala na různých středních školách. „Vzpomínám na jednu brigádu, kde tři týdny nepřetržitě pršelo a dívky se neměly kde umýt ani usušit. Faktem ale zůstává, že ty děti se aspoň dotkly skutečného života.“

Pivo jako lék. Snižuje riziko úmrtí, stres, posiluje spánek a zlepšuje duševní zdraví

Podzimní sklizeň čekala především na vysokoškoláky. Zpočátku se chmel česal ručně, jak perfektně zdokumentoval film Starci na chmelu, v sedmdesátých a osmdesátých letech už však byla práce zmechanizovaná a na česačkách mohli pracovat jen studenti starší 18 let.

Chmelová brigáda byla tehdy „dobrovolně povinná“. Zároveň s potvrzením o přijetí ke studiu na vysoké škole dostávali studenti informace o tom, že pokud chtějí v září nastoupit do prvního semestru, musejí se předtím zapojit do sklizně chmele. Pokud si nedokázali sehnat potvrzení od lékaře, nedalo se z toho vyvléknout.

Zažili jste se SŠ či na VŠ chmelové brigády? Jaké to bylo? (Vybrat můžete mimálně 2 odpovědi.)

rádi/neradi/nebyl jsem… Jezdili jste na chmel: Zavádět Sklízet
celkem hlasů: 4

Upozornění

  • zaškrtnutých možností je více, než je dovoleno.

„Kromě pár lidí s alergiemi si nevzpomínám, že by někdo na chmel nechtěl. Naopak největším trestem a ponížením bylo vyloučení z brigády. Jezdili jsme do Kněževsi, kde pro vyvážení byly dívky z ekonomek v Praze 2. Celkem asi 1 200 brigádníků. Přijížděli jsme speciálně vypravenými vlaky, až na místo pak tzv. kolešovkou,“ uvedl v roce 2014 v rozhovoru pro Rakovnický deník Milan Machulda, který ve druhé polovině 70. let studoval na Střední průmyslové škole elektro v Ječné ulici v Praze.

V osmdesátých letech byla chmelová brigáda zajímavá i z finančního hlediska, do té doby šlo spíš jen o plnění školních povinností. Brigádníci si vydělali zhruba 800, na česačce až 1 500 korun. Práce na chmelnici nebo na česačce nebyla jednoduchá a tělo od ní občas pořádně bolelo, i tak si brigádníci našli čas na zábavu a romantiku. Obvykle na chmel odjížděly skoro celé školní třídy, a kdo měl kytaru, ten ji rozhodně nenechal doma. Při volnočasových aktivitách se budoucí spolužáci nejlépe poznali.

Tím spíš, že později pro ně tzv. chmelové štáby dokonce zajišťovaly program, například diskotéky, promítání filmů, sportovní zápasy atd. Navazovala se tam kamarádství i vážnější vztahy. Pro někoho skončilo milostné vzplanutí odjezdem domů, jiným láska vydržela na celý život. V sedmdesátých letech, kdy u nás antikoncepce byla ještě v plenkách si nejedna dívka odvezla z chmelu trvalou vzpomínku na romantické chvilky.

Herbář v 16. století znal deset jedlých hub. Už tehdy Češi vášnivě houbařili

Nešlo ale vždy jen o zábavu, někdy docházelo i k tragédiím. Například na jaře 1966 vyrazili na chmelovou brigádu do Deštnice na Žatecku studenti střední průmyslové školy v Masné ulici v Praze a jejich pozitivní zážitky vymazala tragická nehoda, k níž došlo 2. května kolem šesté hodiny večer. Tehdy sedělo asi padesát středoškoláků na korbě nákladního vozu, který je vezl z chmelnice do ubytovny. Cesta vedla přes železniční přejezd u Deštnice, kde závory spouštěl ručně závorář. V tu dobu si zrovna dva pracovníci předávali službu, ale neřekli si, že osobní vlak má zpoždění… Přijel zrovna ve chvíli, kdy auto přejíždělo koleje. Šest studentů zemřelo na místě a čtyři další v nemocnici, dvaatřicet jich bylo zraněno.

Chmelové brigády s minulým režimem neskončily, ale stala se z nich běžná sezonní práce. Pro studenty už nejsou povinné a pěstitelé chmelu musejí česáčům pořádně zaplatit. Inu, chmel je přece naše zlato.

Zvěřina byla po staletí jen pro bohaté. Hlava srní, bobrový ocas i kačice
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

KVÍZ: Víte, co patří do košíku? Otestujte si, jak se vyznáte v houbách

Houbařská sezona je v plném proudu. Víte ale, které houby můžete do košíku bez obav dát a kterým se raději vyhnout? Vyzkoušejte si své znalosti ve velkém kvízu! Soutěžit o voucher na Chytrý Kvíz...

Pohlreichova šumavská léčba šokem na Pláních. Drsný zátěžový test i restart

Pohlreichova šumavská mise v rámci dalšího premiérového dílu Ano, šéfe! je plná romantiky nádherného koutu naší země a současně poznamenaná zoufalstvím, s jakým se tam před rokem potýkala rodina...

Dopřejte švestkám zdravotní řez. Zbavte se suchých větví a prosvětlete korunu

Po sklizni šťavnatých švestek práce v sadu nekončí. Podzim je tou nejlepší dobou, kdy věnovat slivoním pozornost a připravit je na zimu. Správně provedený podzimní řez švestek podpoří jejich zdraví a...

Jabloně po sklizni potřebují péči. Ozdravný řez je připraví na zimu

Po sklizni jablek by vaše práce v sadu neměla končit. Právě teď nastává ideální čas na takzvaný ozdravný řez jabloní, který jim pomůže připravit se na zimu a zajistí bohatou úrodu v příštím roce. Je...

Hygienický řez vyžaduje míru. Broskvoně přežijí jen s rozumnými zásahy

Broskvoně patří mezi stromy, které vyžadují zvláštní péči, a to zejména pokud jde o stříhání. Zatímco u jabloní a jiných jádrovin je podzimní řez běžnou praxí, u broskvoní je situace zcela odlišná....

Když bylo třeba sklidit chmel, naše zlato, se studenty se nediskutovalo

Bývaly doby, kdy vstupenkou ke studiu na vysoké škole nebyly jen zdárně složené přijímací zkoušky, ale rovněž výpomoc při sklizni chmelové úrody. Studenti to dost dobře nemohli odmítnout, omlouvaly...

19. září 2025

Na Čertovce už vaří čerstvé jídlo, při natáčení Ano, šéfe! vyklidili mrazáky

„Tohle je interiér, o kterým se rozhodně nedá říct, že by byl zastaralej. Ten je prostě starej,“ konstatuje šéf při vstupu do restaurace, kde na zdi mimo jiné visí i kůže z divočáka a minulé století...

19. září 2025

Střih růží není jen jarní práce. Podzimní péče má klíčový význam

Zatímco jaro je časem velkých změn a radikálních řezů, podzim je pro růže spíš obdobím decentní úpravy. Mnoho začínajících zahrádkářů si klade otázku, zda růže na podzim vůbec stříhat. Odpověď je...

18. září 2025

Ušetřete a snižte plýtvání i svou ekologickou stopu. Osm základních tipů

Pokud vám není lhostejné ničení naší planety, životní prostředí a uhlíková stopa a přemýšlíte, jak se chovat více ekologicky, přinášíme několik prověřených tipů. Mnoho z nich navíc ušetří i vaši...

18. září 2025

KVÍZ: Víte, co patří do košíku? Otestujte si, jak se vyznáte v houbách

Houbařská sezona je v plném proudu. Víte ale, které houby můžete do košíku bez obav dát a kterým se raději vyhnout? Vyzkoušejte si své znalosti ve velkém kvízu! Soutěžit o voucher na Chytrý Kvíz...

vydáno 18. září 2025

Podzimní balkon nemusí být prázdný. Vřesy a trávy mu dají barvy

Podzim rozhodně není obdobím, kdy by měl balkon nebo terasa zůstat prázdné. Podívejte se, co sázet do truhlíků, aby balkon zůstal barevný až do zimy.

17. září 2025

Můj nejlepší rybářský úlovek. Podělte se o svůj příběh a vyhrajte

Soutěž

Redakce iDNES.cz vyhlašuje soutěž Můj nejlepší rybářský úlovek. Pošlete příběh a fotky i video ze svého rybaření a zahrajte si o špičkový rybářský prut.

17. září 2025

Slaďounké moruše si zamilujete stejně jako ptáci. Sázejte je dál od domu

„Je to moje úplně nejoblíbenější ovoce v celé zahradě,“ říká zahradnice Lenka Eywa, která se s tímto jedinečným ovocem setkala až ve svých 35 letech. Hned věděla, že jednou moruši musí mít na zahradě...

17. září 2025

Tulipány sázejte včas a do správné hloubky. Na jaře se za to odvděčí

Na jaře promění zahradu v moře barev, ale jejich kvetení závisí na správné podzimní péči. Prozradíme, kdy a jak sázet tulipány a co udělat, aby vás odměnily záplavou květů.

16. září 2025

Věda boří mýtus o pivu jako repelentu. Klíčem je oxid uhličitý a etanol

Přestože se dlouho traduje, že konzumace piva odpuzuje komáry, vědecké studie naznačují opak. Tento mýtus o vitaminu B není podložen, zatímco prokázaný vliv alkoholu na tělesné procesy přitahuje hmyz.

16. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Obrázkový atlas chutí a vůní od paní Kateřiny, nad kterým se sbíhají sliny

„U fotografií jídla musíte mít pocit, že skoro cítíte jeho aroma, můžete ho ochutnat a láká vás natolik, že byste se hned vydali pro suroviny a pustili se do vaření,“ říká Kateřina Veitová, která...

16. září 2025

Dejte hlas nejroztomilejším mazlíčkům, hrají o psí a kočičí krmení, vy o knížky

Zářijová anketa o nejroztomilejší mazlíky odstartovala – pomozte rozhodnout, kteří chlupáči získají chutnou odměnu v podobě kvalitních granulí z čerstvého masa od značky Carnilove. Nakoukněte do...

2. září 2025,  aktualizováno  15.9 9:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.