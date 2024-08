Přesvědčit pivovary, aby nakupovaly nové odrůdy chmele, je těžké, říkají experti

„Chmel, to je naše zlato, chmel národa je tmel,“ zpívá se v ústřední písni muzikálu Starci na chmelu. Jasně, bez chmele by nebylo pivo. A to je český národní nápoj. Od letošního léta bude ale chmel patřit i mezi turistická lákadla. Krajina žateckého chmele a město Žatec se staly součástí světového dědictví UNESCO, což k sobě vždy přitahuje i pozornost cizinců. A chmelařská oblast byla na tento prestižní seznam zapsána jako první svého druhu na světě. „Na chmel můžeme být skutečně hrdí. A zařazení na seznam UNESCO přispěje k další popularizaci žateckého chmele. Tedy u široké veřejnosti, jinak každý sládek samozřejmě ví, co znamená Saaz,“ shodují se Aleš Kopecký a Monika Boublíková ze společnosti Top Hop, jež pěstuje a zpracovává chmel pro tuzemské a zahraniční pivovary. | foto: Radek Vebr, MAFRA