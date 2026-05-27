Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Křupavý luxus za pětadvacet korun. Upečte si domácí chléb za polovinu ceny

Marek Burza
Je to už pár let, kdy se probudily v národu chlebové pekařské vášně a stalo se prestiží umět upéct pěkný bochník vlastního domácího chleba. Předávaly se kvásky, šířily návody, jak ho vypěstovat. Někoho to časem přestalo bavit a raději si zašel k profesionálům, někdo peče dodnes.
Bochníček po vytažení z trouby

Bochníček po vytažení z trouby | foto: Marek Burza

První naříznutí vždy odhalí pravdu o struktuře.
Všechny suroviny smíchejte v míse.
Pak stačí jen suroviny promíchat.
Po 12 hodinách
15 fotografií

Jenže doba zcela nenápadně změnila ceny pekařských výrobků tak, že si domácí řemeslný chleba upečete v podstatě za polovic, než kdybyste ho koupili v obchodě. Nemusíte ani sahat po mouce nejvyšší kvality, vyjde dobře i z mouky koupené v samoobsluze.

Z naší receptury z půl kila mouky upečete zhruba 700–800gramový bochníček. Ceny za podobný bochník najdete ve vyhledávači, obyčejný za padesátikorunu, kvasový za stovku, u průmyslových to bude o chlup méně. Každopádně vás to bude stát zhruba polovinu toho, co se zaplatí v obchodě.

Vyzkoušeno na vlastní kůži

Zkusili jsme to sami doma v kuchyni. Koupili jsme kilogram hladké mouky dvounulky v akci za desetikorunu, k tomu kilo žitné za dvacet korun. Balíček sušeného droždí za desetikorunu.

Vyšli jsme z jednoduchého receptu, který vyzkoušeli i foodbloger Cuketka a populární pekařka Maškrtnica. Tento revoluční recept Jima Laheyho původně publikovaný v New York Times je tak jednoduchý, že nemusíte doma mít ani kuchyňského robota. Přitom čistý čas strávený přípravou se vejde do dvaceti minut. Vše ostatní, to dlouhé čekání, se dělá samo.

Zaočkujete jen špetkou droždí, případně drobečkem čerstvého (někdo i kouskem kvasu), během 12 hodin má mouka dost času postupně sama na lepkové struktuře pracovat.

Maškrtnica

Maškrtnica i Cuketka původní postup lehce variovali a my jsme si z toho vybrali „zlatý střed“ a uzpůsobili jsme ho pro skutečně amatérské podmínky. Podívejte se na video, jak ve zkratce chléb vyrábí pan Cuketka:

Základní recept

Pro první pokus zvolte tu nejjednodušší metodu: odvažte 100 g žitné a 400 g pšeničné mouky. Přidejte lžičku soli, půl lžičky sušeného droždí a lžičku celého kmínu.

A teď to důležité: zalijte 375 ml vody. Pozor, abyste to s vodou nepřepálili, těsto by bylo příliš hydratované a špatně by se s ním pracovalo. Bylo by příliš řídké a roztékalo by se.

Bochníček po vytažení z trouby
První naříznutí vždy odhalí pravdu o struktuře.
Všechny suroviny smíchejte v míse.
Pak stačí jen suroviny promíchat.
15 fotografií

Teď už je to jednoduché: žádné hnětení, jen promíchejte v míse všechny suroviny a přikryjte utěrkou. Zadělejte třeba v sedm večer a v pokojové teplotě nechte stát 12 hodin. Prvních pět minut práce máte hotových.

Formování

Je sedm ráno, už máte za sebou ranní kávu. Namočte si ruce a hrábněte do těsta od kraje a povytáhněte ho vzhůru a přeložte. Otočte o 90 stupňů a opakujte z každé strany. Jde o to, že každou touto procedurou se těsto mírně zpevní.

Nechte odpočívat v míse ještě zhruba 20 minut až půl hodinky. Pak si podsypte pracovní desku moukou a vyklopte těsto. Neuškodí, když ho ještě popřekádáte a můžete začít formovat bochníček. Jestli máte cukrářskou stěrku, můžete si jí pomoct, ale zvládnete to i pomoučenýma rukama. Jako byste hranou dlaní podebírali ten bochánek, otáčeli do kruhu. Dalších 5 minut práce je za námi.

Kynutí

Chleba bude ještě muset dokynout, na to potřebujete ošatku anebo třeba cedník vyložený utěrkou vysypanou moukou. Na mouce nešetřete, jde o to, aby se k ní chleba při vyklápění nepřilepil. Teď máte před sebou dvě hodiny relaxu, běžte si po ránu třeba zaběhat.

Jedna věc je docela důležitá: je vhodné, když má ošatka zhruba stejný průměr jako nádoba, ve které se bude chleba péct. Ošatka má průměr 25 centimetrů, litinový hrnec vnější průměr 22 cm. Takže se nakynutý bochníček do hrnce dobře vejde.

Triky pro snadné pečení chleba: sledujte bubliny a pečte ho v hrnci

Zásadní věc: tak dvacet minut před koncem kynutí rozpalte troubu na maximum, nejčastěji to je 250 °C. Každému peče trouba trochu jinak, takže už víte, jak dlouho jí trvá, než se rozpálí „doběla“.

Hrnec vložte i s pokličkou od začátku do trouby, aby se rozpálil. Úplně ideální je mít masivní litinový hrnec, ale klidně je možné použít i keramickou zapékačku s poklicí, jen je třeba víc opatrnosti s manipulací, aby jste ji nerozbili. Co je důležité: ideální je, když má podobný průměr jako ošatka, aby se tam těsto v pohodě vešlo.

Až bude trouba hlásit, že je připravená k pečení, vysuňte hrnec, sundejte pokličku. Teď přijde prekérní situace: přemístit těsto z ošatky do hrnce. Vezměte ošatku pravou rukou a těsto překlopte do levé, přiložte zespoda pravou ruku a doslova vhoďte do pekáče. Tato žonglérská procedura je na pečení chleba nejsložitější.

VIDEO: Ve Finsku pečou chleba s hmyzem. V každém bochníku je 70 cvrčků

Proto ta poznámka na začátku ohledně přelití vodou. Čím je těsto hydratovanější, tím složitější bude tato procedura. Nebojte se toho, když v hrnci nebude mít už tvar úhledného bochníčku. Nebojte se, těsto se zvedne a hrnec mu pomůže.

Je dobré, když se chléb nahoře prořízne. Profesionálové na to mají speciální žiletku, ale klidně můžete vzít kuchyňské nůžky a prostřihnout jimi do kříže střed. A pak přiklopte poklici a nastavte minutku na 20 minut. Posléze chléb odklopte – tady budete mít první kontrolu, zda pěkně vyběhl. Pak pečte do barvy dalších 20 minut.

Chleba podle čtenářů: nemusí být kvasový, i z droždí může být luxusní

Až budete ve finiši, vyndejte ho z trouby a položte chladnout na mřížku, kdo nemá, tak třeba na dvě vařečky. Jde o to, aby i pod dnem mohl proudit vzduch.

A těšte se na moment, až chléb zchladne a poprvé zakrojíte. Měli byste vidět zlatavou kůrku a hodně pórovitou střídu. Až natrénujete základní recept, můžete začít experimentovat a upéct své „speciály“. Přidávat další ingredience jako ořechy, rozinky, zkoušet víc žitné mouky, různé celozrnné...

Když se to celé sečte a podtrhne: v surovinách jsme utratili asi 10 korun, v energiích maximálně dalších 15 korun, to záleží na tom, jakou sazbu za elektřinu máte. Věnovali jsme tomu asi 15 minut času.

Jak udržet chleba čerstvý, aby neskončil v koši. Rady pekařského someliéra

Kdo počítá přísně cenu svojí práce, řekne si: v práci beru 400 za hodinu, tak to je lepší, když budu pracovat o hodinu déle a takových chlebů si koupím třeba pět. Ale nikdy nezažije to napětí a očekávání, než poprvé zakrojí do svého bochníku. Kdo to vezme jako sport a počítá jen cenu vstupů, upeče si dobře a spolehlivě a svým pekařským uměním se bude chlubit na sociálních sítích.

Vstoupit do diskuse

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce“

Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...

Prohlédněte si nejlepší modely z Karlovarského poháru. Obři v miniatuře

Karlovarský kit klub uspořádal soutěžní výstavu plastikových modelů –...

Karlovarský kit klub uspořádal soutěžní výstavu plastikových modelů – Karlovarský pohár 2026. V minulé várce obrázků jste mohli vidět hlavně letadla. Dnes nabízíme ukázky prací, kde jsou automobily,...

Krášlí si terasu, zahradu i domov jako květinovou galerii, a všechno to sdílí

premium 2026 Žena a život Domov jako květinová galerie

Kateřina Klimešová je kreativní duše, která láskyplně vládne svému zelenému ráji. Pokud hledáte inspiraci, jak si zpříjemnit svůj domácí prostor, ochutnejte fotogalerii z jejího instagramového...

Na terase vyšvihli beton a kuchyň. Vaří na plynu, skryti zelení na trelážích

Česká televize, Tři v zahradě, 8. díl, zahrada s venkovní kuchyní, vizualizace

Proměny osmi českých zahrad, nad kterými bděli tři odborníci na slovo vzatí, Česká televize natočila během loňské sezony, tu letošní už si tedy šťastní majitelé budou zaslouženě užívat v zelených...

Rodině na zahradě nechybí ořešák ani skleník, užívají si i bazén a terasu

Soutěž
Zahrada se stodolou

„Zahrada je pro nás místem, které má pro naši rodinu velký význam. Je to prostor, kde trávíme velkou část společného času – ať už při odpočinku, práci nebo sportu. Navazuje na rodinný dům a přilehlou...

Křupavý luxus za pětadvacet korun. Upečte si domácí chléb za polovinu ceny

Bochníček po vytažení z trouby

Je to už pár let, kdy se probudily v národu chlebové pekařské vášně a stalo se prestiží umět upéct pěkný bochník vlastního domácího chleba. Předávaly se kvásky, šířily návody, jak ho vypěstovat....

27. května 2026

Neznají trávu ani modré nebe. Pokusní psi z laboratoří se roky nedostali ven

Premium
bígl, laboratoř, útulek, adopce, spolek Druhá šance U Františka

Na louce s rozkvetlými pampeliškami dovádí pět psů bíglů. Honí se navzájem, čmuchají v trávě, kličkují mezi tyčkami zapíchnutými v zemi, probíhají dřevěnou prolézačkou. Ještě nedávno žili izolovaně...

27. května 2026

Samosběr jahod 2026 – kde natrhat čerstvé ovoce ve vašem kraji

Samosběr jahod v Pileticích u Hradce Králové. (3. 6. 2022)

Přelom května a června společně s teplým počasím znamená jediné. Pomalu nastává sezóna samosběrů jahod. Rok 2026 v tomto není žádnou výjimkou a první farmy hlásí otevřené dveře. Na některých místech...

26. května 2026  17:17

Rodině na zahradě nechybí ořešák ani skleník, užívají si i bazén a terasu

Soutěž
Zahrada se stodolou

„Zahrada je pro nás místem, které má pro naši rodinu velký význam. Je to prostor, kde trávíme velkou část společného času – ať už při odpočinku, práci nebo sportu. Navazuje na rodinný dům a přilehlou...

26. května 2026  8:49

Záhon, který hřeje a plodí sám. Vše, co musíte vědět o pěstování ve výškách

Vyvýšený záhon usazený do terénu jednoznačně nechte „propojený se zemí“. Neměl...

Vyvýšené záhony představují moderní a nesmírně efektivní způsob zahradničení, který kombinuje ergonomické výhody s ideálními podmínkami pro růst rostlin. Tento komplexní průvodce vám ukáže, jak záhon...

26. května 2026

Krášlí si terasu, zahradu i domov jako květinovou galerii, a všechno to sdílí

premium 2026 Žena a život Domov jako květinová galerie

Kateřina Klimešová je kreativní duše, která láskyplně vládne svému zelenému ráji. Pokud hledáte inspiraci, jak si zpříjemnit svůj domácí prostor, ochutnejte fotogalerii z jejího instagramového...

25. května 2026

Kočka místo předení jen frká. Kdy jde o běžnou rýmu a kdy už o život

Když má kočka rýmičku, není vždy třeba šílet, spíše sledujte její příznaky.

Přinesli jste si domů nového člena rodiny a místo radostného předení slyšíte jen kýchání a frkání? Nejste v tom sami. Právě v místech s větší koncentrací zvířat se infekce horních cest dýchacích šíří...

25. května 2026

Od Pedra po Turbo. 20 legendárních žvýkaček, které nám osladily dětství

Historie žvýkací gumy je překvapivě fascinující a sahá od starověkých pryskyřic...

Vzpomenete si na chuť jahodového Pedra, kyselého Shocku nebo na sbírání autíček ze žvýkaček Turbo? Připomeňte si dvacet nejslavnějších retro žvýkaček, které formovaly naše dětství.

24. května 2026

Zdravé smažení a vaření v páře: Jak na lehké jídlo bez hory tuku?

Ve spolupráci
Zdravé smažení a vaření v páře: Jak na lehké jídlo bez hory tuku?

Vůně bylinkového lososa, dozlatova opečeného kuřete nebo pečené zeleniny, která si zachovala svou přirozenou chuť, patří k těm nejlepším momentům v kuchyni. Skvělou zprávou je, že moderní gastronomie...

23. května 2026

Zelení mistři šplhu vám popnou či obalí květy nejen fasádu, pergolu či plot

Hortenzie řapíkatá sice roste poměrně pomalu, o to větší radost pak máte z...

Popínavé rostliny, kterým poskytnete správné stanoviště i péči, vás potěší záplavou krásných barevných květů nebo zajímavě zbarvených a tvarovaných listů. Hodí se na slunce i do stínu, jen musíte...

23. května 2026

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Šel si pro odměnu za odchyt vlka. Skončil ve vězení a vrátil se s pokutou

vlk evropský, ilustrační foto

„Byl jsem tenkrát ještě malý kluk, ale tu historku si živě pamatuju dodneška. Rodiče milovali hory, volno jsme trávili na výšlapech po horských stezkách. Nevadilo mi to, měl jsem rodinné výlety rád....

22. května 2026

Prohlédněte si nejlepší modely z Karlovarského poháru. Obři v miniatuře

Karlovarský kit klub uspořádal soutěžní výstavu plastikových modelů –...

Karlovarský kit klub uspořádal soutěžní výstavu plastikových modelů – Karlovarský pohár 2026. V minulé várce obrázků jste mohli vidět hlavně letadla. Dnes nabízíme ukázky prací, kde jsou automobily,...

22. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.