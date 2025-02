S papričkou jen v odolných rukavicích. Tady připravují ty nejpálivější lahůdky

15:00

Zrychlí vám tep, vženou slzy do očí, přiblíží vás nebi. V podkrkonošské Nové Pace můžete okusit pestrou paletu specialit z pálivých papriček. Dokonce se jim tu povedlo vypěstovat nejpálivější papričku v Česku. Jak s tím začínali? A co dělat, pokud to s „ohnivými“ pokrmy přeženete? To zjišťoval Magazín Víkend DNES.