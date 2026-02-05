Chia semínka chrání před tloustnutím a následky průmyslově zpracované stravy

Marek Burza
Nová vědecká studie naznačuje, že konzumace chia semínek může představovat účinnou zbraň v boji proti negativním dopadům vysoce průmyslově zpracovaných potravin na lidský mozek i tělo. Tento výzkum zdůrazňuje potenciál drobných semínek zvrátit zánětlivé procesy a obnovit přirozenou regulaci hladu, kterou nezdravá strava běžně narušuje.
Chia semínka použijete do pudinků, jogurtů, ale do koláčů a dalších jídel.

Chia semínka použijete do pudinků, jogurtů, ale do koláčů a dalších jídel. | foto: Gemini

Chia semínka
ilustrační snímek
Cizrnové bezlepkové placičky s chia semínky podle Kristýny Ostratické z týmu...
Vrstvený jogurtový dezert s ovocem a chia semínky + stepy
7 fotografií

Vysoce průmyslově zpracované potraviny (UPF), které jsou často plné nasycených tuků a cukrů, mají prokazatelně škodlivý vliv na téměř každý orgánový systém v těle. Nejde přitom jen o riziko obezity nebo cukrovky 2. typu.

Strava bohatá na tuky a cukry spouští v mozku zánětlivé procesy, které zvyšují riziko poklesu kognitivních funkcí a narušují osu mezi střevem a mozkem. To v důsledku vede k poškození signálů sytosti a nutí nás k přejídání.

Jsou malá, ale pomohou s hubnutím a dodají energii. Semínka toho umí hodně

Brazilští vědci z Federální univerzity ve Viçose však zjistili, že řešení by mohla nabídnout chia semínka. Tato semínka jsou bohatým zdrojem omega-3 mastných kyselin a kompletních bílkovin, obsahujících všech devět esenciálních aminokyselin.

Výzkumníci studovali vliv chia mouky a chia oleje na mozky potkanů, kteří byli krmeni stravou napodobující nezdravý západní styl s vysokým obsahem tuku a fruktózy. Po úvodní fázi, která u zvířat vyvolala metabolické změny podobné těm u moderní lidské populace, byla část potkanů suplementována právě produkty z chia semínek.

Chia pudink s ovocem

Chia pudink s ovocem

Recept

Střední

20 min

Výsledky publikované v časopise Nutrition ukázaly, že chia olej zvyšuje aktivitu genů, které produkují proteiny POMC a CART. Tyto proteiny vysílají tělu signál, že má dostatek energie, čímž navozují pocit sytosti.

Zajímavým zjištěním je, že chia semínka v mozku obnovují správnou reakci na leptin, což je hormon regulující hlad. Zatímco nezdravá strava tyto signály blokuje a vede k takzvané leptinové rezistenci, chia produkty pomohly normální fungování mozku obnovit.

Lehký krém s chia a jahodami

Lehký krém s chia a jahodami

Recept

Lehké

20 min

Svým mechanismem zvyšování pocitu sytosti se tak dají vzdáleně přirovnat k moderním lékům na hubnutí, jako jsou Ozempic nebo Wegovy. Kromě kontroly chuti k jídlu navíc chia semínka dokázala tlumit zánětlivé proteiny v buňkách, čímž chránila mozek před poškozením.

Navzdory těmto pozitivním změnám v mozkové aktivitě vědci upozornili na jeden důležitý fakt: žádné ze zvířat konzumujících chia semínka během studie nezhublo. Pravděpodobným důvodem byl extrémně vysoký kalorický příjem z nezdravé stravy, který mohl přínosy chia semínek v oblasti redukce váhy zamaskovat.

Chia semínka použijete do pudinků, jogurtů, ale do koláčů a dalších jídel.
Chia semínka
ilustrační snímek
Cizrnové bezlepkové placičky s chia semínky podle Kristýny Ostratické z týmu Restarujem
7 fotografií

Odborníci se však shodují, že začlenění chia mouky nebo oleje do jídelníčku představuje slibnou strategii, jak zmírnit metabolické škody způsobené nevyváženou stravou a chránit naše celkové zdraví.

Vstoupit do diskuse

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

Obří doga váží 70 kilogramů. Myslí si však, že je kapesní mazlíček

Život s německou dogou jménem Wellington připomíná spíše soužití s koněm než s...

Život s německou dogou jménem Wellington připomíná spíše soužití s koněm než s běžným domácím mazlíčkem, což jeho majitelka Alice Banister pociťuje každý den na vlastní kůži. Tento jemný obr vážící...

Cukrářskou zástěru v ČT oblékl zubař, fešná farmářka i student architektury

Peče celá země IV., 2. díl, 2026

Do řeky se prý nemá vstupovat dvakrát, o pečení a kuchyni to však evidentně neplatí. Na začátku ledna odstartovala už čtvrtá řada soutěže Peče celá země. Kdo zabojuje o titul cukrářského krále, a kdo...

KVÍZ: Co víte o úplňku?

Úplněk přezdívaný Jelení měsíc protíná letadlo na nebi v kalifornském Adelantu....

Každý měsíc, když má přijít úplněk, mnozí mají stres a říkají si: zase se pořádně nevyspím, budu podrážděný a náladový. To však není jediná zajímavost, která se s ním pojí. Vyzkoušejte si kvíz, kde...

Lednoví nejroztomilejší mazlíčci se radují, vyhráli krmivo, hlasující knížky

Aktualizujeme
Vykročte do nového roku fotoduelem o nejroztoilejšíh lednového mazlíčka. Stačí...

Hlasování v první letošní anketě o nejroztomilejší mazlíčky skončilo, čtenářské hlasy ve fotoduelu vybraly tři výherce zásoby krmiva pro psa nebo kočku z řady Brit Premium by Nature. O prémiové...

Rekapitulace putování losa Emila. Co ho teď na Šumavě pravděpodobně čeká

Los Emil v rakouském St. Pöltenu (6. září 2025)

Fenomén loňského léta – los Emil – s prvním sněhem zakempoval v šumavské divočině a zprávy o jeho výskytu utichly. Desítky tisíc Emilových fanoušků však jeho příběh prožívají intenzivně dál. Kde...

Chia semínka chrání před tloustnutím a následky průmyslově zpracované stravy

Chia semínka použijete do pudinků, jogurtů, ale do koláčů a dalších jídel.

Nová vědecká studie naznačuje, že konzumace chia semínek může představovat účinnou zbraň v boji proti negativním dopadům vysoce průmyslově zpracovaných potravin na lidský mozek i tělo. Tento výzkum...

5. února 2026

Když je nám ouvej, kočky fungují jako naše zrcadlo. Vycítí i rakovinu, popisují vědci

Premium
Prémium, kočka, čich, studie, rozpoznání nemoci,

Spojení, které máme se svými domácími mazlíčky, je často velmi silné. Možná vás však překvapí, že podle některých studií si k nám kočky vytvářejí stejně silné, nebo dokonce silnější pouto než psi....

5. února 2026

Vypěstujte si kávu. Získáte pokojovku s krásnými listy, možná i zaplodí

Krásné listy bude mít i váš domácí kávovník.

Nemusíte se vydávat na jiný kontinent, abyste viděli, jak vypadá kávovník. Poroste vám i doma. Velkopěstiteli se tedy nestanete, ale kávové třešinky při správné péči sklidit můžete. A to je pak velká...

4. února 2026

Obří doga váží 70 kilogramů. Myslí si však, že je kapesní mazlíček

Život s německou dogou jménem Wellington připomíná spíše soužití s koněm než s...

Život s německou dogou jménem Wellington připomíná spíše soužití s koněm než s běžným domácím mazlíčkem, což jeho majitelka Alice Banister pociťuje každý den na vlastní kůži. Tento jemný obr vážící...

4. února 2026

Zubří samice z Moravy míří na Kavkaz, posílí tamní volně žijící populaci

Pět samic zubrů evropských ze zoo v Olomouci a v Praze dorazilo do...

Zubr evropský patří mezi největší savce žijící v Evropě. Celkem dvanáct jedinců druhu, který se lidstvu podařilo zachránit před vyhynutím, nyní posílí populaci na Velkém Kavkazu v Ázerbajdžánu. Ve...

3. února 2026  13:48

Proč babiččino jídlo chutná nejlépe? Věda potvrzuje, že chuť začíná v mozku

Svíčková omáčka podle Filipa Gunára

Jídla, která jsme jedli v dětství, mají v sobě něco téměř magického. Vůně rajské omáčky, nezapomenutelná chuť guláše nebo představa lívanců s ručně šlehanou malinovou pěnou nás okamžitě dovedou...

3. února 2026

Na podceňované cuketě si v Peče celá země pochutnali, uložte si recepty

Česká televize, Peče celá země, IV. řada, 5. díl, 2026

Tři naprosto rozdílné úkoly, s nimiž si mělo osm soutěžících Peče celá země poradit na úrovni profíků. Copak slaný koláč s cuketou, to je pro nás taková domácká výzva. Ale sněhoví ježci, mimo jiné...

3. února 2026

Cukrářskou zástěru v ČT oblékl zubař, fešná farmářka i student architektury

Peče celá země IV., 2. díl, 2026

Do řeky se prý nemá vstupovat dvakrát, o pečení a kuchyni to však evidentně neplatí. Na začátku ledna odstartovala už čtvrtá řada soutěže Peče celá země. Kdo zabojuje o titul cukrářského krále, a kdo...

13. ledna 2026,  aktualizováno  2. 2.

V únoru mazlíčci hrají o prémiové krmivo. Stačí poslat fotografii a hlasovat

Bude nejroztomilejší únorový mazlíček ten váš? Stačí poslat aktuální a...

Za okny nám zima dává najevo, že i druhý měsíc v roce je stále její, a někteří naši psí mazlíci mají problém se vůbec jít vyvenčit. Ani kočky to ven moc netáhne, doma je doma. Ať venku, nebo doma,...

2. února 2026

Pryč se zimním stresem. Vyplatí se investovat do vytápění žlabů a vjezdů

Rampouchy v Chebu (20. prosince 2022)

Zimní romantika se může rychle změnit ve starost o zmrzlé okapy či potrubí nebo o kluzké nájezdy. Mrazy a sněhové srážky totiž každoročně přinášejí potíže, které mohou poškodit nemovitost a zároveň...

2. února 2026

Divocí kopytníci z Milovic hájili barvy Česka v Bruselu jako tip na výlet

Česká krajina, výstava, Evropský parlament Brusel

Představte si ta nejatraktivnější a nejlákavější místa a zajímavosti ze 35 zemí celé Evropy, která byste chtěli vidět. Výstava v sídle Evropského parlamentu v Bruselu tento týden takový výběr...

1. února 2026

KVÍZ: Co víte o úplňku?

Úplněk přezdívaný Jelení měsíc protíná letadlo na nebi v kalifornském Adelantu....

Každý měsíc, když má přijít úplněk, mnozí mají stres a říkají si: zase se pořádně nevyspím, budu podrážděný a náladový. To však není jediná zajímavost, která se s ním pojí. Vyzkoušejte si kvíz, kde...

vydáno 31. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.