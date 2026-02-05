Vysoce průmyslově zpracované potraviny (UPF), které jsou často plné nasycených tuků a cukrů, mají prokazatelně škodlivý vliv na téměř každý orgánový systém v těle. Nejde přitom jen o riziko obezity nebo cukrovky 2. typu.
Strava bohatá na tuky a cukry spouští v mozku zánětlivé procesy, které zvyšují riziko poklesu kognitivních funkcí a narušují osu mezi střevem a mozkem. To v důsledku vede k poškození signálů sytosti a nutí nás k přejídání.
Brazilští vědci z Federální univerzity ve Viçose však zjistili, že řešení by mohla nabídnout chia semínka. Tato semínka jsou bohatým zdrojem omega-3 mastných kyselin a kompletních bílkovin, obsahujících všech devět esenciálních aminokyselin.
Výzkumníci studovali vliv chia mouky a chia oleje na mozky potkanů, kteří byli krmeni stravou napodobující nezdravý západní styl s vysokým obsahem tuku a fruktózy. Po úvodní fázi, která u zvířat vyvolala metabolické změny podobné těm u moderní lidské populace, byla část potkanů suplementována právě produkty z chia semínek.
Výsledky publikované v časopise Nutrition ukázaly, že chia olej zvyšuje aktivitu genů, které produkují proteiny POMC a CART. Tyto proteiny vysílají tělu signál, že má dostatek energie, čímž navozují pocit sytosti.
Zajímavým zjištěním je, že chia semínka v mozku obnovují správnou reakci na leptin, což je hormon regulující hlad. Zatímco nezdravá strava tyto signály blokuje a vede k takzvané leptinové rezistenci, chia produkty pomohly normální fungování mozku obnovit.
Svým mechanismem zvyšování pocitu sytosti se tak dají vzdáleně přirovnat k moderním lékům na hubnutí, jako jsou Ozempic nebo Wegovy. Kromě kontroly chuti k jídlu navíc chia semínka dokázala tlumit zánětlivé proteiny v buňkách, čímž chránila mozek před poškozením.
Navzdory těmto pozitivním změnám v mozkové aktivitě vědci upozornili na jeden důležitý fakt: žádné ze zvířat konzumujících chia semínka během studie nezhublo. Pravděpodobným důvodem byl extrémně vysoký kalorický příjem z nezdravé stravy, který mohl přínosy chia semínek v oblasti redukce váhy zamaskovat.
Odborníci se však shodují, že začlenění chia mouky nebo oleje do jídelníčku představuje slibnou strategii, jak zmírnit metabolické škody způsobené nevyváženou stravou a chránit naše celkové zdraví.