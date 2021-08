Chalupáři versus památkáři: cesta ke shodě existuje, nechte si poradit přímo od nich

Všeobecně se má za to, že památkáři obyčejnému smrtelníkovi jen komplikují život. Pořád mu hází klacky pod nohy, než něco schválí, trvá to věčnost a kdo ví, co si během oprav ještě vymyslí… Podobně by však na chalupáře mohli nahlížet památkáři, kteří někdy jen překvapeně zírají, s jakými návrhy rekonstrukcí a oprav majitelé chráněných objektů přichází, aniž se předem poradí o vhodných postupech.

Vždy se vyplatí řídit se tím, jak se to dělalo ,postaru‘. Tradičními principy a z tradičních materiálů, ideálně místních. Jana Tichá Národní památkový ústav