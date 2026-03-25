První jarní příjezd – co vám chalupa po zimě napoví
Příjezd na chalupu po třech až čtyřech zimních měsících má vždy zvláštní atmosféru. Odemknete dveře, chvíli stojíte na prahu a v hlavě se honí otázky: Nezateklo? Není tu příliš vlhko?
Nezabydlela se tu přes zimu kuna nebo myši? Už první minuty často napoví, v jakém stavu dům skutečně je.
Šest kroků, které byste neměli opomenout, když se na jaře vrátíte na chalupu
Zatuchlý vzduch, chlad, viditelná vlhkost nebo zvláštní zápach nejsou jen drobnosti, které zmizí po vyvětrání. Často jde o signály hlubších problémů, které se přes zimu postupně zhoršovaly.
U nevytápěných objektů je chlad běžný, ale plíseň, kondenzace nebo poškozené konstrukce už znamenají, že je čas jednat.