Čeština je bohatá, dodnes jsme se ji však nenaučili. V čem často chybujeme?

Čeština patří mezi složitější jazyky. Může za to ohýbání jazyka pomocí časování, skloňování, předpon i přípon.

Český jazyk je starý přibližně tisíc let. Celosvětově patří mezi složitější, slovem i písmem. Může za to jeho „flexe“, což je odborný termín představující ohýbání jazyka pomocí časování, skloňování, předpon i přípon.

Výběr chyb: Redakce 5plus2 a PhDr. Markéta Pravdová, Ph. D., MBA, a PhDr. Ivana Svobodová, Ústav pro jazyk český AV ČR, oddělení jazykové kultury.

Je to originální a bohatá řeč, o které například Jan Werich prohlásil: „Čeština je krásná řeč. Ona má obrovskou plejádu slov pro obyčejné věci. Třeba kulaťoučké jablíčko. To neřeknete jinou řečí. Angličan musí říct ‚a little round apple‘ (malé kulaté jablko). Tomu přece chybí barva i vůně.“

Když už je řeč o angličtině, ta obsahuje podle nejnižších odhadů kolem 171 tisíc slov (jiný výklad říká až jeden milion slov, tam jsou zahrnuta i slova všelijak odvozená, přejatá a složená). Současná němčina podle stejného odhadu pak 135 tisíc slov, francouzština například asi 100 tisíc, španělština 93 tisíc.

Shakespeare by češtině mohl závidět nádherný humor a hudebnost. Martin Hilský

Čeština pak obsahuje minimálně 250 tisíc slov. „Shakespeare by mohl češtině závidět nádherný humor a hudebnost,“ prohlásil profesor Martin Hilský, asi největší český odborník na díla Shakespeara. Franz Kafka zase o češtině řekl: „Němčina je mi mateřštinou, ale čeština je mému srdci bližší.“

Nesnáze a nástrahy rodného jazyka se Češi učí od kolébky, v čem však nejvíc chybují? Ústav pro jazyk český (ÚJČ) Akademie věd ČR a další jazykovědci zaznamenali nejčastější jazykové chyby Čechů.