Vánoce kdysi a dnes. Češi lpějí na tradicích až obsesivně, míní odborník

Jak a kdy si lidé začali v Čechách rozdávat na Vánoce dárky?

Klasické dárky, jaké si dodnes dáváme zabalené k narozeninám, se u nás k Vánocům začaly dávat v 19. století. V tomto obdarovávání zapůsobil civilizační proces, kdy se lidé snaží přiblížit někomu, kdo jim je společensky nadřazenější. Vlastně napodobovali elity. Začaly to totiž nejprve provozovat vyšší a vyšší střední vrstvy obyvatel ve městech. Na venkově se dárky začaly dávat až v desátých a dvacátých let 20. století. Do té doby dárky suplovaly oříšky, datle, křížaly a další pamlsky. Tahle nová měšťanská tradice vánočního obdarovávání je úzce propojená s příchodem vánočního stromečku. (První vánoční strom měl pro své přátele roku 1812 postavit ředitel pražského Stavovského divadla Johann Carl Liebich na libeňském zámečku Šilboch, v bohatších měšťanských rodinách se však objevoval až ve 40. letech 19. století, pozn. red.). Dnes už jsou s ním dárky tak propojené, že by bylo nemyslitelné, aby se třeba vyndávaly ze skříně. Tak to prostě nefunguje.

Za normalizace bylo také vytouženým dárkem kolo Favorit. A kdo měl kolo s berany, tak ukazoval, že rodiče mají známosti.