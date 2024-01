Amatéry si Maršálek s Landovou prověřili na kokoskách. Zkuste si je upéct

Recept Míši Landové na 9 plněných kokosek Na kokosky si odvážíme 180 g krupicového cukru, 90 g bílků a 90 g jemně strouhaného kokosu. Dvě třetiny bílků smícháme s cukrem a ve vodní lázni zahřejeme za občasného míchání na 60 °C. Přisypeme kokos, promícháme a sejmeme z vodní lázně. Přilijeme zbývající třetinu tekutých bílků a stěrkou mícháme do částečného zchladnutí a zhoustnutí hmoty. Pomocí sáčku s hladkou špičkou o průměru 10–12 mm nastříkáme na plech vyložený papírem na pečení kokosky o průměru 5–6 cm. Pečeme v troubě vyhřáté na 200 °C na horní a dolní pečení asi 15 minut. Na kakaové linecké těsto potřebujeme 155 g hladké mouky, 60 g moučkového cukru, 25 g přírodního kakaa, 120 g másla, 2 žloutky a 2 g soli. Vypracované těsto rozválíme, vykrájíme kolečka a upečeme. Na krém z černého rybízu si odvážíme 150 g pyré z černého rybízu, 120 g krupicového cukru a 120 g másla. Pyré a cukr dáme do rendlíku a společně svaříme na teplotu 105 °C. Přelijeme do misky a za občasného míchání necháme trochu zchladnout. Pak přidáme na kousky nakrájené studené máslo a vyšleháme do nadýchaného krému. Ovocný krém nastříkáme pomocí řezané špičky po obvodu všech lineckých koleček. Náplň vytvoříme z 150 g marmelády z černého rybízu – do každého středu kokosky dáme lžičku rybízové marmelády a přiklopíme kokoskou. Dáme do lednice ztuhnout. Na čokoládovou polevu potřebujeme 150 g (ovocné černorybízové) čokolády a 20 g kokosového oleje. Asi dvě třetiny čokolády rozpustíme, přidáme zbylou třetinu a mícháme do úplného rozpuštění. Vmícháme rozpuštěný kokosový olej, za občasného míchání necháme zchladnout a lehce zhoustnout. Následně v polevě postupně máčíme spodní části kokosek. Necháme zatuhnout.