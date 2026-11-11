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Česká pálenka má špatnou pověst kvůli domácím destilátům, vysvětluje odborník

Veronika Pitthardová
  20:00
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Jakub Gottwald | foto: Anna Kristová, MAFRA

Některé domácí pálenky by bez váhání vylil do kanálu. Přesto podnikatel a znalec Jakub Gottwald věří, že české destiláty můžou patřit ke světové špičce. Chce to jen péči, znalosti a trochu umu. Špatná pálenka podle něj dokáže odradit na celý život. U něj se to naštěstí nestalo.

Letos jste v soutěži Pálenka roku hodnotili 408 vzorků. Jak je možné, že se přitom neopijete?
Řešíme to celkem kulantně. Vzorky máme rozdělené mezi patnáct komisí. Ideální strop je podle mě kolem dvaceti až třiceti vzorků od jednoho druhu, protože pak už se jejich chuť začne trochu slévat dohromady. Vzorky ochutnáváme třeba čtyři hodiny a do skleničky dáváme jen tolik, abychom mohli posoudit vůni a následně si dát malý lok. Zbytek se vylije. Všehovšudy tak vypijeme třeba jen dvě deci.

Jsou lidi, které podle mě nikdy nedoběhnu. Asi mají v hubě naděleno víc receptorů. Nebo si je během života nedokázali tak intenzivně zlikvidovat jako já. Ale obrovská část se naučit dá.

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