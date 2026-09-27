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Česká jídla jsou často nevýrazná až nudná, ale váš kmín mě dostal, líčí šéfkuchař

Milan Eisenhammer
  13:00

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Gal Ben Moshe | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Na paži nemá vytetované nože ani zeleninu jako jeho kolegové, nýbrž panorama Berlína, protože ten se pro něj stal na delší dobu domovem. Teď se snaží zabydlet v Praze, kde už bezmála rok šéfuje zážitkové restauraci Parzival. Kuchař Gal Ben Moshe se narodil v Izraeli, po rozvodu rodičů při škole pracoval v rybí továrně, aby se uživil.
Hovory na talíři

Krátce nato začal pomáhat v restauraci patřící stejnému majiteli. A tam se pro vaření nadchl natolik, že u něj už zůstal. Po povinné vojenské službě odjel na vyučenou do Londýna a přes Chicago se dostal do Berlína, kde už jako šéfkuchař získal michelinskou hvězdu, kterou pětkrát obhájil. Loni začal psát svůj příběh v Praze.

Vaše restaurace se jmenuje Parzival, podle rytíře, jenž hledá svatý grál. Co hledáte vy?
Pravou lásku, v mnoha různých podobách.

Co je pro vás tou láskou v kuchyni?
Harmonie všech chutí. Když se pokrm povede tak, že z toho přestanu skoro dýchat. Ty věci do sebe jednoduše zapadnou, a já mám pocit, že světu najednou rozumím o trochu víc. Neděje se to pokaždé… Bohužel i bohudík.

V Londýně po mně šéfové házeli nádobí, horké talíře nebo pánvičky, jednou po mně mrskli i hřebenatky… Někdy to bylo docela psycho.

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