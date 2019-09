Nejlepší bio pochoutka roku je sušené maso. Je od mlsné kozy

Pavel Maurer: V restauracích Češi bio neumí ocenit, naopak stoupá zájem o bio vína Předsedou 17členné poroty, která rozhodovala v soutěži Česká biopotravina roku 2019, byl znalec gastronomie Pavel Maurer. Ten klání výrobků ekologického zemědělství před 18 lety dokonce spoluzakládal.

Co se na bio výrobcích za tu dobu změnilo?

Změnila se kvalita, přibylo obrovské množství výrobků. Vyvinulo se také vnímání a znalosti biopotravin. Ještě před deseti lety nám lidé psali, že bio jsou hlavně müsli či zdravé tyčinky. Používají nejlepší kuchaři biopotraviny?

Šetří se všude a biopotraviny jsou mnohdy dražší. Hosté často bio v restauraci neumí ocenit. Občas sice někdo bio použije, ale podniky, které vařily jen z bio, zkrachovaly. Kde ale vaří z bio, tak se tím chlubí a udávají místo původu surovin. Rozšiřuje se pití biovína. Jaké je bio víno?

Když má vinař na vinohradu nějakou „breberku“, hledá jinou, která by tu původní požrala. Nebo například stříká odvarem z bylin, heřmánku a fenyklu. Klasický vinař postříká breberky chemií a má hotovo. Bio víno chuťově nepoznáte, vodítkem může být, že je v něm co nejméně síry, která stabilizuje například kvašení při výrobě. Čím víc je ve vínu síry, tím víc vás bolí hlava. Vtipné na bio vínu je, že při ekologické výrobě je každý ročník chuťově malinko jiný, což je pro spoustu lidí zábavné. Zohledňujete v hodnocení soutěžních výrobků i jejich cenu?

Cenu jsme od počátku vůbec nehodnotili, možná s tím začneme příští rok. Je to složitá kategorie z hlediska marží dalších prodejců, musíme ji dobře připravit.