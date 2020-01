Červená řepa na talíři se postará o vaše tepny, srdce, tlak i cholesterol

Červená řepa obsahuje významné množství vitaminu C, E a skupiny B, beta-karotenu, kyseliny listové, železa, vápníku, draslíku, hořčíku, sodíku, křemíku, zinku, selenu, manganu, mědi, jódu a dalších cenných látek.

Díky obsahu látky zvané betanin, který působí trochu jako kyselina acetylsalicylová (tedy jako aspirin či acylpyrin), rozšiřuje červená řepa věnčité tepny, pomáhá bránit vzniku krevních sraženin v cévách, zpevňuje stěny vlásečnic a brání rozvoji aterosklerózy.



Červená řepa zároveň snižuje krevní tlak i hladinu cholesterolu, takže je celkově skvělým ochráncem před kardiovaskulárními chorobami.

Má také silné antioxidační účinky a patrně hraje roli i v prevenci nádorových onemocnění. Výrazně posiluje imunitu, čistí střeva, napomáhá detoxikaci, zlepšuje trávení a činnost jater, působí močopudně, stimuluje tvorbu červených krvinek, má příznivý vliv na kvalitu mozkové činnosti a prospívá i kostem, pokožce, vlasům a nehtům.

Předávkovat se nemůžete. Odborníci doporučují vypít denně 100 ml šťávy z červené řepy, a to alespoň deset dní každý měsíc.

Klidně si ji ovšem dávejte i v jiné podobě – syrovou, dušenou, pečenou, naslano i nasladko, a to v míře neomezené. Jen nebuďte překvapeni, že při větší konzumaci červené řepy budete mít moč zbarvenou do karmínova, to je normální.

Recept na skvělé zimní čatní Na přípravu potřebujete: 1,5 kg syrové červené řepy, 3 cibule, 3 jablka, šťávu a strouhanou kůru ze 3 pomerančů, 2 lžíce hořčičných semínek, 2 lžíce semínek koriandru, 1 lžíci mleté skořice, 1 lžíci mletého hřebíčku, 700 ml červeného vinného octa a 700 g hnědého cukru.

Postup přípravy: Řepu, cibuli a jablka očistěte a nastrouhejte nebo pokrájejte, ve velkém hrnci pak smíchejte všechny suroviny. Přiveďte k varu, ztlumte a za občasného míchání nechte hodinu probublávat. Potom odstavte a nechte 10 minut odpočívat. Pak dávejte do skleniček, uzavřete a otočte dnem vzhůru. Lze jíst hned, ale lepší je, když se zhruba měsíc uleží v lednici.



A kde červenou řepu nejlépe vzít?



Nejlepší je si řepu vypěstovat na zahradě nebo koupit v bio kvalitě, což lze na farmářských trzích i některých supermarketech. Případným pěstitelům lokální farmář Jakub Hlůže radí: „V případě sucha potřebuje červená řepa zálivku, aby bulvy nebyly malé a dřevnaté. Sklidit musíte do prvních mrazíků a tak, aby nepřerostla. Při sklizni dbejte, aby nedošlo k poškození bulvy.“

Vyzkoušet můžete i tzv. flatbread s červenou řepou podle Pohlreicha: