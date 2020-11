Carpaccio z červené řepy jinak a levně. Využijete i starý chleba

Výjimkou není ani Petr Svoreň, který je šéfkuchařem brněnského hotelu Passage. Protože je obecně naladěný tak, aby se veškeré suroviny využily maximálně, zkombinoval řepu s chipsy, které lze vyrobit ze starého chleba. Vznikne exkluzivní pokrm za pár korun.

Suroviny:

1 kg řepy, kozí sýr, smetana, starý chleba. Na marinádu: 150 g třtinového cukru, 20 polévkových lžící medu, 350 ml olivového oleje, 0,5 l pomerančového džusu, 150 ml vinného octa, 100 g zázvoru, sůl

Postup:



Řepu očistíme a nakrájíme na tenké plátky. Dáme ji marinovat do směsi surovin podle návodu. „Mnoha lidem vadí kozí sýr kvůli výraznému aroma. Proto je vhodné ho zjemnit smetanou,“ říká Svoreň.

Tvrdý kozí sýr nastrouháme, přidáme trochu smetany a směs rozmícháme nebo rozmixujeme. Ze směsi vytvarujeme kuličky, kterými se nakonec carpaccio nazdobí a dají mu další chuťový rozměr.

Nakonec příloha. Je samozřejmě možné podávat krajíček čerstvého chleba, ale podle šéfkuchaře je v kuchyni ideální využít i to, co zbylo. proto vezme starší chléb, který by už nebylo možné prezentovat hostům.

Rozmočí se, vymačká se voda, rozválí se na pečicím papíru a na plechu upeče při teplotě 170–180 °C deset až patnáct minut. Vzniknou tak chlebové chipsy, které poslouží k zakousnutí.