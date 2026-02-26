Pečujte o svůj žlučník, na přelomu zimy a jara trpí nejvíc

Koho někdy pořádně pozlobil žlučník, rozhodně by to nechtěl zažít znovu. Tento orgán prochází nyní obdobím zvýšené zátěže, měli bychom mu proto alespoň částečně ulevit. Smysl má zařadit do jídelníčku artyčoky a sáhnout po bylinkách. Téměř zázraky totiž umí i obyčejné listy pampelišky.
Na přelomu února března přichází období podrážděných žlučníků. Je tedy pomalu...

Bramborový salát s houbami a artyčoky
Zeměžluč lékařská
Jablečník obecný (Marrubium vulgare) - Vrbovek je celá řada druhů, z toho
Meduňka
Silná bolest v pravém podžebří nebo okolo pravé lopatky, trávicí problémy, které někdy provází i zvracení, a hlavně pocit, že tohle trápení už nejde vydržet. Něco vám to připomíná?

Žlučník se umí ozvat vskutku s neodbytnou urputností. Jak na něj? Chce to hlavně klid, šetrnou stravu – bez tučných, smažených a kořeněných jídel – a v každém případě i nějaké podpůrné bylinky. Máme pro vás několik osvědčených a generacemi prověřených tipů.

Meduňka

Máta a meduňka

Začněte s mátou, tato voňavá rostlinka nejen osvěží váš dech, ale může i pomoct s trávením, uvolnit žlučové cesty a zmírnit nepříjemné pocity spojené s oslabeným žlučníkem.

Uvařte si čaj: zalijte 1 vrchovatou lžičku máty 250 ml vroucí vody a nechte 10 minut vylouhovat.

Popíjejte po malých doušcích dvakrát denně 30 minut před jídlem nebo po něm. Podobným způsobem lze připravit čaj z meduňky, která má antispasmodické vlastnosti – tzn. uvolňuje svaly a zmírňuje křeče – a pomáhá zklidnit trávení.

Zeměžluč lékařská

Zeměžluč

Další „žlučníkovou bylinkou“ je zeměžluč, což už prozrazuje samotný název. Obsažené látky podporují tvorbu slin, trávicí procesy, vylučování žluči a trávicích šťáv, proto bývá součástí bylinných směsí na trávení. Čaj stimuluje zažívání, doporučuje se při pocitu plnosti nebo při nadýmání.

Někomu však může vadit jeho výrazně hořká chuť, proto je vhodné upravit dávku byliny na výluh podle potřeby, případně užívat zeměžluč v hotové směsi vhodně pro trávení a posílení žlučníku. Případně tuto bylinku dokonce seženete i ve formě kapek.

Jablečník obecný (Marrubium vulgare) - Vrbovek je celá řada druhů, z toho většina rostlin je jedovatých. Proto je nezbytné, aby bylinu sbíral zkušený odborník.

Jablečník

Své jméno tato bylinka získala díky příjemné jablečné vůni. Pravda, s chutí je to o poznání horší. Jablečník je hodně hořký a popíjení čaje nepatří mezi vrcholné gurmánské zážitky. Výsledek ale stojí za to.

Obsažené látky zvyšují sekreci žaludečních šťáv, podporují tvorbu žluči, posilují celý organismus, proto není od věci vzít ho na milost.

Rozkvetlé květy využijete třeba na sirup, do salátů či na sorbet, z poupat připravíte falešné kapary nebo olivy.

Pampeliška

Za chvíli jich bude všude plno, tak neváhejte a vydejte se na procházku. Pampeliška se doporučuje všem žlučníkářům. Stačí, když denně schroupete pár syrových čerstvých listů – trhejte je samozřejmě co nejdál od silnice či prašné cesty.

Pampeliškový salát s kozím sýrem a ořechy

Pampeliškový salát s kozím sýrem a ořechy

Recept

Lehké

30 min

Pampeliška je skvělý přírodní prostředek, který ředí žluč a čistí žlučník a žlučovody, ale i játra a slinivku. Ještě jste je nikdy nezkoušeli? Pampeliškové listy mají příjemně nahořklou chuť, podobnou jako čekanka, a můžete je přidat i do salátů.

Pampeliškové víno po anglicku

Pampeliškové víno po anglicku

Recept

Střední

120 min

Bramborový salát s houbami a artyčoky

Lahodné artyčoky

Delikatesa, kterou vaše trávení velmi ocení. Obsahují látku zvanou cynarin, která stimuluje tvorbu žluči a pomáhá udržovat zdravou funkci žlučníku.

Křehký koláč s artyčoky, listovým špenátem a mozzarellou

Křehký koláč s artyčoky, listovým špenátem a mozzarellou

Recept

Střední

70 min

Konzumují se syrové, vařené, dušené, grilované, smažené i nakládané. Dají se také různě plnit, třeba kuskusem nebo mletým masem, zapékat na různé způsoby, přidávat do omelet nebo třeba k těstovinám.

Bramborový salát s houbami a artyčoky

Bramborový salát s houbami a artyčoky

Recept

Lehké

35 min
Krmítko v americkém Ohiu

