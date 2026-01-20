Bylinky umí štěpit tuky, i v oblasti břicha. Které vám pomohou zhubnout?

Celkem snadno se dá sáhnout po bylinkách, které s vámi jako spojenci zabojují za udržení či získání linie. Myšleno tu štíhlou, samozřejmě. I když naše snaha shodit pár kil někdy vážně připomíná boj. Ještěže kromě pevné vůle máme k dispozici i zmíněné přírodní pomocníky.
Kdo by doma neměl bobkový list. Víte, že patří k „hubnoucím" pomocníkům? Zkuste si z něj udělat čaj a popíjet – recept v článku.

Existují bylinky, které ovlivňují metabolismus. Některé ho umějí zrychlit a tím podpořit spalování tukových zásob, jiné zase krotí chutě na nezdravé dobrůtky, další odvodňují.

Ať už sáhnete po kterékoli z nich, neuděláte chybu. Některé přitom máte zcela určitě ve spíži.

Sedíte doma a tloustnete? Zázvor vám pomůže se spalováním tuků

Nemusíte zrovna pěstovat bylinky v hromadě čerstvého substrátu na stole, a přesto si můžete udělat čaj, který vám pomůže s hubnutím. Možností je celá řada.

Bobkový list

Určitě máte ve spíži vavřín. Jeho sušené listy se používají jako koření pod názvem bobkový list. Je skvělý do polévek, omáček nebo k luštěninám, protože napomáhá dobrému zažívání, a navíc zrychluje a zefektivňuje štěpení tuků.

Uvařte si vavřínový čaj: zalijte 2 až 3 bobkové listy horkou vodou, nechte 15 minut louhovat a slijte. Pijte malou skleničku (cca 200 ml) dvakrát denně. Čaj se ovšem nedoporučuje těhotným a kojícím ženám.

Zlaté mléko po ránu rozproudí energii. Kurkuma je zeštíhlující zázrak

Ke svitku skořice, která vám pomůže hubnost, klidně přihoďte i badyán, který mj. zklidňuje trávení a ulevuje od křečí.

Skořice

Tohle koření přijde vhod zejména během chladných měsíců. Dokáže totiž báječně prohřát celé tělo, a navíc nádherně voní. Skořice ale umí i další věci, mimo jiné popožene metabolismus a podpoří hubnutí.

Kromě toho zamezuje nadměrnému zadržování vody v těle. Pili jste už někdy skořicový čaj? Jestli ne, tak to zkuste: zalijte jeden svitek skořice 250 ml vroucí vody a nechte pod pokličkou asi 15 minut odstát. Pijte těsně před jídlem.

Blahodárný med je dostupnou superpotravinou, která vás nadopuje vitaminy

Zařaďte chilli papričky do svého jídelníčku a může se vám stát, že najednou zjistíte, že v pase bez problémů dopnete odložené džíny.

Chilli papričky

Skutečným expertem na hubnutí jsou zářivě rudé čertovsky pálivé papričky, které s naším zažíváním dělají úplné divy.

Svižně nastartují metabolismus, podpoří tvorbu žluči a žaludečních šťáv. Zlepší také trávení tučných jídel, kterých si v zimě dopřáváme víc než jindy, zaženou chutě na sladké a pomohou navodit pocit sytosti.

Pokud chilli papričky zařadíte pravidelně do jídelníčku, je dost pravděpodobné, že časem zjistíte, že znovu bez problémů dopnete své oblíbené džíny – podporují totiž spalování tuků v oblasti břicha.

K přírodním afrodiziakům patří to, co prokrvuje, i to, co umí uklidnit

Na rozmarýnový čaj můžete použít čerstvý i sušený rozmarýn.

Další tukobijci...

Mezi další „tukobijce“ – to znamená „hubnoucí“ pomocníky – patří například černý bez, jehož květy působí močopudně.

Voňavé horké čaje umí zahřát i největší zmrzlíky a pomohou při rýmě

Dále pak krušina olšová, účinné látky obsažené v kůře podporují činnost střev, nebo pýr plazivý, který pomáhá při potížích se ztučnělými játry a zvýšenou hladinou krevního tuku. Ale třeba také oregano či rozmarýn.

Jak připravit „hubnoucí“ rozmarýnový čaj?

Přiveďte k varu šálek vody. Vhoďte do něj 1 lžičku čerstvého nebo sušeného rozmarýnu, odstavte z plotny a nechte louhovat 5 až 7 minut. Popíjejte kdykoli během dne.

Atlas bylin: Detoxikace bez legrace aneb za játra silnější
