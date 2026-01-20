Existují bylinky, které ovlivňují metabolismus. Některé ho umějí zrychlit a tím podpořit spalování tukových zásob, jiné zase krotí chutě na nezdravé dobrůtky, další odvodňují.
Ať už sáhnete po kterékoli z nich, neuděláte chybu. Některé přitom máte zcela určitě ve spíži.
Bobkový list
Určitě máte ve spíži vavřín. Jeho sušené listy se používají jako koření pod názvem bobkový list. Je skvělý do polévek, omáček nebo k luštěninám, protože napomáhá dobrému zažívání, a navíc zrychluje a zefektivňuje štěpení tuků.
Uvařte si vavřínový čaj: zalijte 2 až 3 bobkové listy horkou vodou, nechte 15 minut louhovat a slijte. Pijte malou skleničku (cca 200 ml) dvakrát denně. Čaj se ovšem nedoporučuje těhotným a kojícím ženám.
Skořice
Tohle koření přijde vhod zejména během chladných měsíců. Dokáže totiž báječně prohřát celé tělo, a navíc nádherně voní. Skořice ale umí i další věci, mimo jiné popožene metabolismus a podpoří hubnutí.
Kromě toho zamezuje nadměrnému zadržování vody v těle. Pili jste už někdy skořicový čaj? Jestli ne, tak to zkuste: zalijte jeden svitek skořice 250 ml vroucí vody a nechte pod pokličkou asi 15 minut odstát. Pijte těsně před jídlem.
Chilli papričky
Skutečným expertem na hubnutí jsou zářivě rudé čertovsky pálivé papričky, které s naším zažíváním dělají úplné divy.
Svižně nastartují metabolismus, podpoří tvorbu žluči a žaludečních šťáv. Zlepší také trávení tučných jídel, kterých si v zimě dopřáváme víc než jindy, zaženou chutě na sladké a pomohou navodit pocit sytosti.
Pokud chilli papričky zařadíte pravidelně do jídelníčku, je dost pravděpodobné, že časem zjistíte, že znovu bez problémů dopnete své oblíbené džíny – podporují totiž spalování tuků v oblasti břicha.
Další tukobijci...
Mezi další „tukobijce“ – to znamená „hubnoucí“ pomocníky – patří například černý bez, jehož květy působí močopudně.
Dále pak krušina olšová, účinné látky obsažené v kůře podporují činnost střev, nebo pýr plazivý, který pomáhá při potížích se ztučnělými játry a zvýšenou hladinou krevního tuku. Ale třeba také oregano či rozmarýn.
Jak připravit „hubnoucí“ rozmarýnový čaj?
Přiveďte k varu šálek vody. Vhoďte do něj 1 lžičku čerstvého nebo sušeného rozmarýnu, odstavte z plotny a nechte louhovat 5 až 7 minut. Popíjejte kdykoli během dne.
