Žije v minibusu s kočkou. Ušetřil za nájem, jen neví, zda tam dostane ženu

Marek Burza
Tim Knight vyměnil drahý podnájem za svobodu v přestavěném minibusu a díky tomu ušetřil přes půl milionu korun. Navzdory výraznému finančnímu prospěchu a psychické pohodě však autor otevřeně přiznává, že život na čtyřech kolech přináší i komplikace v podobě omezených možností v partnerských vztazích.
Timothy Knight přestavěl mikrobus na pojízdný byt.

„Útulná“ motorizovaná garsonka
Sedmatřicetiletý Tim Knight ze Stoke-on-Trent už čtyři roky nelituje rozhodnutí opustit klasické bydlení. Bývalý pečovatel a sociální pracovník se k radikálnímu kroku odhodlal v roce 2022 poté, co se po rozchodu ocitl v situaci, kdy musel sám hradit nájem a poplatky za byt ve výši 650 liber měsíčně.

Ačkoliv se pořízení dodávky dlouho bál kvůli obavám z vysokých nákladů na údržbu, nakonec se přestěhoval do svého prvního vozu, který původně koupil jen pro výlety na hudební festivaly. Dnes žije v upraveném minibusu LDV Maxus z roku 2006, který dříve sloužil pro přepravu vozíčkářů, a za jeho pořízení i kompletní zateplenou přestavbu zaplatil v přepočtu necelých 115 000 korun.

Hledač městských pokladů nafotil stoleté kino, které jakoby zamrzlo v čase

„Moji přátelé a rodina říkají: Nikdy jste neviděli Tima tak šťastného.“ Podle něj může žít zdravěji, dovolit si koníčky a socializovat se při práci. Když si pronajímal byt, pracoval na plný úvazek a bydlel sám, a nikdy by si to dovolit nemohl.

Pro Tima je tento způsob života splněným snem, který mu umožňuje trávit čas v přírodě, věnovat se koníčkům a cestovat s jeho kočkou Mini po krásách Walesu či Cornwallu. Finanční rozdíl je ohromující, protože jeho současné měsíční náklady na provoz vozu, pojištění a palivo činí pouze 227 liber, což mu v součtu od roku 2022 ušetřilo krásných 20 000 liber (skoro 600 000 korun).

Muž objevil díru na trhu. Díky čištění hrobů dosáhl na hypotéku

Uvnitř malého domova na kolech má vše potřebné včetně postele, kuchyňky, terče na šipky a prostoru pro elektrickou kytaru, přičemž absenci tekoucí vody řeší návštěvami posiloven a veřejných prádelen.

I když je v zimě v izolované dodávce tepleji než v jeho starých bytech, Tim přiznává jednu zásadní nevýhodu, kterou je navazování nových vztahů. Přestože život v domě už odmítá, doufá, že jednou potká partnerku, která bude jeho nadšení pro víkendové toulky v dodávce sdílet.

Krmítko v americkém Ohiu

