Sedmatřicetiletý Tim Knight ze Stoke-on-Trent už čtyři roky nelituje rozhodnutí opustit klasické bydlení. Bývalý pečovatel a sociální pracovník se k radikálnímu kroku odhodlal v roce 2022 poté, co se po rozchodu ocitl v situaci, kdy musel sám hradit nájem a poplatky za byt ve výši 650 liber měsíčně.
Ačkoliv se pořízení dodávky dlouho bál kvůli obavám z vysokých nákladů na údržbu, nakonec se přestěhoval do svého prvního vozu, který původně koupil jen pro výlety na hudební festivaly. Dnes žije v upraveném minibusu LDV Maxus z roku 2006, který dříve sloužil pro přepravu vozíčkářů, a za jeho pořízení i kompletní zateplenou přestavbu zaplatil v přepočtu necelých 115 000 korun.
„Moji přátelé a rodina říkají: Nikdy jste neviděli Tima tak šťastného.“ Podle něj může žít zdravěji, dovolit si koníčky a socializovat se při práci. Když si pronajímal byt, pracoval na plný úvazek a bydlel sám, a nikdy by si to dovolit nemohl.
Pro Tima je tento způsob života splněným snem, který mu umožňuje trávit čas v přírodě, věnovat se koníčkům a cestovat s jeho kočkou Mini po krásách Walesu či Cornwallu. Finanční rozdíl je ohromující, protože jeho současné měsíční náklady na provoz vozu, pojištění a palivo činí pouze 227 liber, což mu v součtu od roku 2022 ušetřilo krásných 20 000 liber (skoro 600 000 korun).
Uvnitř malého domova na kolech má vše potřebné včetně postele, kuchyňky, terče na šipky a prostoru pro elektrickou kytaru, přičemž absenci tekoucí vody řeší návštěvami posiloven a veřejných prádelen.
I když je v zimě v izolované dodávce tepleji než v jeho starých bytech, Tim přiznává jednu zásadní nevýhodu, kterou je navazování nových vztahů. Přestože život v domě už odmítá, doufá, že jednou potká partnerku, která bude jeho nadšení pro víkendové toulky v dodávce sdílet.