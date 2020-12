Kde jinde než v Bogotě si dát McGold. Pozlacený burger umí provětrat kapsu

Cena klasického BigMacu je v Kolumbii 17 725 COP, tedy zhruba 5 USD, neb 110 korun českých. Ten několikanásobně dražší a zlatě se lesknoucí burger je ovšem pořádně vymazlený, jak ho ostatně nejen na Facebooku či Instagramu pod názvem Oro McCoy prezentují majitelé sítě občerstvení. Zajít si na něj lze jak v Bogotě, tak v Bucaramanze.



Mezi brioškami najdete dvojitou porci masa a sýra, protože jde o dvojitý burger, křupavou zkaramelizovanou slaninu a cibulku. A aby toho nebylo málo, celý burger je zabalený v jedlých plátcích 24 karátového zlata dováženého z USA. Každý plátek je tlustý 0,0015 milimetru.

Není divu, že je umění tenoučký plátek kovu neporušit. Šéfkuchařka Maria Paula prozradila South China Morning Post, že nejdříve hotový burger položí na zlatou folii, a tu pak přes něj přetáhne. A dodala, že člověk musí být opravdu velmi opatrný, aby folii nepoškodil, protože je velice křehká a může se poničit, když se kuchaři přilepí na prsty.



McGold: v restauraci v Bogotě nabízejí burger Oro McCoy pokrytý zlatem.

Majitel rychlého občerstvení Toro McCoy říká, že se inspiroval u restaurací v Turecku, kde podávají podobné burgery. Prý doufá, že to pro kolumbijské strávníky, kteří nemohou kvůli pandemii koronaviru cestovat, bude nová zajímavá zkušenost.

I zákazníci restauraci chválí za skvělý nápad. Už proto, že generuje hodně pozornosti, protože každý chce vědět, jak to chutná a co v tom je.



Novinka to opravdu není, ale spolehlivě zaujme

Pozlacené burgery zaujaly už v roce 2017 na tradičním Food festivalu v Dubaji, který probíhá na přelomu února a března. Prodával se pod názvem Burg Khalifa a byl namíchaný z těch nejdražších delikates: slavného masa japonského skotu wagyu, doplněného tučnými kachními játry foie gras, lanýžem a šafránem. Navrch s plátky 24karátového zlata:

1. března 2017

Koneckonců, špičkové burgery se zlatými plátky znají gurmáni i z Prahy, kde je za rozumnou cenu podávali v limitovaném množství v podnicích George Prime Burger (1. 10. 2020 uzavřen) či Tom´s Burger.

Ani nebylo nutné cestovat za hranice. Jenže dnes si ani doma nikam do restaurace na burger nezajdete, jsme rádi za prodej hotových jídel přes ulici alespoň z těch podniků, které se zatím drží nad vodu. Nehledě na to, že konzumace pozlaceného burgeru doma by pochopitelně neměla takové kouzlo jako v plné restauraci.

Než si zase budeme moc na nějaký opravdu dobrý burger zajít, zkuste si ho připravit doma. Nemusí být zlacený, a vlastně ani s masem, stačí houby a česnek. Alespoň podle Zdeňka Pohlreicha:

14. června 2015

Dobře, tak tento recept si schovejte na jaro. Teď v zimě si udělejte burger z pořádného kusu opravdu poctivého hovězího masa: