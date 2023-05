Polévkový bujon se zrodil před 180 lety. Původně měl nakrmit chudé

Je používán hospodyněmi a kuchaři celého světa. V Česku ho pamatují dnešní babičky, ještě když byly dětmi. Je to instantní polévkový bujon. Vyvinul jej německý chemik a vynálezce Justus von Liebig, od jehož narození 12. května 1803 uběhlo 220 let.

Když bylo Liebigovi přes 40 let, pustil se do chemie potravin, konkrétně výzkumu masa. Tvrdil, že je důležité jíst nejen svalovinu, ale také masové šťávy, které obsahují různé anorganické chemikálie a ingredience, které se při vaření ztrácejí. Jeho ideou bylo nakrmit chudé, proto se z masa pokoušel udělat co nejkoncentrovanější extrakt, do kterého by „schoval“ jeho sílu. To se mu dařilo.

Shodou okolností ho tou dobou navštívil v Mnichově přítel, jehož mladinká dcerka Emma onemocněla cholerou. Zvracení a průjmy vyplavovaly z těla nebohé dívky životodárnou vodu a minerály do té míry, že nemohla ani vstát z postele, ani nic pozřít.