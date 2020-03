Když se vám mlží brýle při nošení roušky, pomůže jar i pěna na holení

„Důležité je vybrat správnou roušku. Bude dobře přiléhat k nosu, takže dobře přiléhá k obličeji,“ radí Kristýna Štěbetáková, optometristka společnosti Alensa. Doporučuje roušku, která je vyztužená drátkem, který látku dobře vytvaruje v oblasti nosu.

Pokud už jste se pustili do šití roušky, zkuste model, jehož „konstrukci“ jsme ukázali tady. Najdete tak i střih ve formátu PDF v poměru 1:1. Drátek využijete třeba od koření, na uzavírání sáčků těstovin a podobně, případně vázací drátek. Výhodu budou mít domácí elektrotechnici, kteří v zásobách najdou klubko měděného drátu, o kterém se navíc ví, že na něm se nákaza drží nejmenší dobu.

Brýle přes roušku

Důležitý je i styl nošení. Je důležité, aby se ústenka nasadila co nejvýše až pod oči a brýle nasadily až přes roušku. Brýle se tak budou méně zamlžovat i špinit. Jen pozor, posune to lehce ohniska brýlí a u multifokálních (progresivních) brýlí nemusíte vidět stejně. Nicméně je to pořád lepší, než když se vám brýle zamlží a koledujete si o pád ze schodů a zlomenou nohu.

Nastříkat trochu pěny na sklo a hadříkem rozleštit.

Doba roušková nás podle očních specialistů může přimět konečně pořádně pečovat o své brýle. Po ránu je omyjte vlažnou jarovou vodou a vyčistěte hadříkem z mikrovlákna. Odborníci nedoporučují mýt nečistoty lihem, protože by mohla popraskat nejen skla, ale i plastové obruby a sloupnout se barva.

Od mlžení skel pomáhá i takzvaná hydrofobní úprava skel, ale je faktem, že na to přímo při nákupu brýlí myslí málokdo. Naštěstí lidová tvořivost si umí poradit i s tímto problémem a nabízí náhradní řešení v podobě pěny na holení. Doporučuje se nastříkat trošku krému na skla.

Pomocí hadříku brýle vyleštěte do sucha. Na brýlových sklech se tak vytvoří jemná ochranná vrstva, díky které se na nich už nebude pára srážet.

Vyměňte čočky za brýle, alespoň na čas

„Nasazování a vyjímání kontaktních čoček vyžaduje, abychom se očí dotýkali mnohem častěji a intenzivněji, než je běžné. A to nejen při manipulaci s čočkami – nositelé čoček mívají častěji než ostatní třeba pocit suchých očí, mohou více pocítit podráždění, a to vše způsobuje, že si oči mnou častěji než ostatní,“ vysvětluje Svatava Háčiková z Optiky Anděl. Nošení kontaktních čoček podle ní může zvýšit riziko infekce.

Jako nejsnadnější řešení lékařka doporučuje vyměnit kontaktní čočky za brýle – alespoň po nutnou dobu. A to hned z několika důvodů: „Stačí se podívat na záběry z nemocnic, kde si lékaři pečivě chrání oči speciálními brýlemi. I běžné dioptrické brýle do jisté míry chrání naše oči před koronavirovou infekcí, respektive fungují jako fyzická bariéra a zastavují část potenciálně infikovaných kapének na cestě k oku,“ připomíná.

Kontaktní čočky se nosí často kvůli sportování. Vzhledem k tomu, že jsou podobné aktivity pozastaveny, je možná čas nasadit si obyčejné dioptrické brýle. Nejenže pomohou ochraně, ale dnes už se berou i jako módní doplněk.