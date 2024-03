Podlehli jste kráse bramboříku? Jak se o něj postarat, aby se mu u vás líbilo

Pokud jste neodolali a koupili si v květinářství něžný brambořík neboli Cyclamen, rozhodně jste neudělali chybu. Nabízí se vám spousta barev a kombinací odstínů, takže si jistě vyberete.

Je to vděčná rostlinka, která to u vás ozdobí, a když se o ni budete dobře starat, vykvete vám i další léta. Sice ne už tak košatě, to ale vůbec nevadí. Určitě neplatí, že je to jednoletka, kterou byste měli po odkvětu rovnou vyhodit.

Bramboříky jsou sice původem z oblasti Malé Asie, Středomoří a Balkánského poloostrova, ovšem rostou tam spíše ve stínu a často v horských oblastech – takže teplem se jim rozhodně nezavděčíte.

Když je tedy přinesete domů, nestavte je hned do vyhřátého pokoje, rychle byste o jejich krásu přišli. Nechte je nejprve aklimatizovat, teplotu jim přidávejte postupně. Stejně by ale měly být hlavně v chladnějším prostředí nebo je tam dávejte alespoň na noc. Jestli si málo topíte kupříkladu v ložnici, bude se jim dařit právě tam.

Složitější to je se zálivkou. Cyclamen ocení vlhký substrát, ale rozhodně ne podmisku plnou vody. Je proto třeba zaměřit se na to, abyste uhlídali správnou míru zalévání.

Jak brambořík uchovat do další sezony

I když se vám asi nechce ubírat květy krásné hrnkové rostlině, nezdráhejte se to udělat. Hodně nakvetlé květy, které by brzy uvadly, můžete odříznout, brambořík tím posílí. Květy na dužnatém stonku využijte k aranžmá, jako řezané květiny.

Časem začne váš brambořík odkvétat a jakoby uvadat, dokonce si můžete myslet, že nenávratně odešel. Tím vám ale naznačuje, že chce klid, jeho hlíza potřebuje načerpat sílu. Přestaňte rostlinu pravidelně zalévat a zbavte ji odkvetlých květů, dopřejte jí, aby doslova uschla.

Máte-li zahradu, dejte ji po zmrzlících ven do stínu a občas zalijte, postupně začne obrážet. V té době ji zkušení pěstitelé přesazují a začínají s přihnojováním, aby energii na další sezonu.

Pořídit si lze i venkovní bramboříky

Možná jste u někoho ve skalce nebo pod břízkou viděli kvést bramboříky. To vás mohlo utvrdit v myšlence, že si z klasických hrnkových bramboříků uděláte venkovní zimní výzdobu.

Pokojové cyklámeny však zimní teploty nesnesou. Ty, co rostou na záhonech nebo ve skalkách, jsou jiného druhu, opravdu odolné vůči chladu. Některé kvetou od podzimu (brambořík břečťanolistý, nebo chcete-li podzimní), jiné začnou kvést brzy na jaře (brambořík jarní). Zkonzultujte to v zahradnictví se zkušeným zahradníkem, rozdíly vám vysvětlí a pomůže s výběrem.

Poradí vám také to, že se těmto venkovním rostlinám daří v polostínu nebo stínu, klidně i pod listnatými stromy, které je na podzim zasypou listím. Venkovní bramboříky potřebují hodně propustnou půdu, nebojte se proto substrát smíchat s pískem.