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Biofarma Slunečná na Šumavě spojuje ekologický chov, vlastní výrobu i ubytování

Ve spolupráci   5:00
Ekologická zemědělská farma a penzion v obci Želnava v okrese Prachatice

Ekologická zemědělská farma a penzion v obci Želnava v okrese Prachatice | foto: Biofarma Slunečná

Ekologická zemědělská usedlost a rodinná Biofarma Slunečná v osadě Slunečná na...
Ekologická zemědělská farma a penzion v obci Želnava v okrese Prachatice
Ekologická zemědělská farma a penzion v obci Želnava v okrese Prachatice
Ekologická zemědělská usedlost a rodinná Biofarma Slunečná v osadě Slunečná na...
6 fotografií
Na okraji Národního parku Šumava nedaleko Lipenské přehrady leží Biofarma Slunečná. Pavel Štěpánek se sem před třiceti lety přestěhoval s představou vybudovat ekologickou farmu a postupně proměnil chátrající areál bývalého JZD v prosperující hospodářství. Dnes tu chová kozy, ovce a krávy, jejichž mléko zpracovává přímo na farmě. Vznikají tu sýry, žervé i jogurty a zákazníci mohou nakoupit přímo ze dvora.

Z bývalého JZD vznikla biofarma

Pavel Štěpánek původně působil jako módní fotograf. Když se rozhodl přestěhovat do Slunečné, měl od začátku jasno v tom, že zde chce vybudovat ekologickou farmu. Z chátrajícího areálu bývalého JZD vzniklo tvrdou prací fungující ekologické hospodářství, které dnes přirozeně zapadá do šumavské krajiny.

Zvířata, která mají prostor

Na Biofarmě Slunečná chovají kozy, ovce i krávy. Zvířata tráví většinu roku na pastvinách, kde se mohou volně pohybovat a přirozeně pást. Na zimu se dojné krávy, ovce a kozy přesouvají do zrekonstruované stáje, zatímco masný skot má k dispozici venkovní přístřešky a krmení u stáje.

Možnost pohybu, pobytu venku, přirozeného chování a kvalitního krmení jsou základními pilíři dobrých životních podmínek hospodářských zvířat. Ekologický způsob hospodaření se tu tak neprojevuje jen v BIO certifikaci, ale přímo v každodenním fungování farmy.

Ekologická zemědělská farma a penzion v obci Želnava v okrese Prachatice

Od vlastního mléka k sýrům a jogurtům

Kozí, ovčí i kravské mléko se zpracovává přímo na farmě v minimlékárně. Vznikají tu sýry, žervé a jogurty, které se prodávají přímo ze dvora. Především měkké kozí sýry jsou zde velmi vyhlášené.

Vlastní zpracování umožňuje farmě držet celý proces pod kontrolou a zachovat krátkou cestu od zvířat k hotovému výrobku. Spotřebitel tak ví, odkud produkt pochází a v jakých podmínkách zvířata žijí.

Ekologická zemědělská farma a penzion v obci Želnava v okrese Prachatice

Farma, kde vše zažijete na vlastní kůži

Slunečná není jen místem, kde se hospodaří. Součástí areálu je také penzion. Hosté tu mohou na chvíli vystoupit z role zákazníků a stát se součástí běžného života na farmě. Ráno začíná snídaní z místních produktů, během dne se člověk potká se zvířaty, může se zapojit do běžného chodu farmy a večer se vydá na procházku krajinou na pomezí Šumavy a Lipenska. Ekologické hospodaření tu totiž není něco, co by se odehrávalo pouze za vraty hospodářských budov. Je součástí celého místa a způsobu, jakým farma funguje.

Právě tak vzniká zkušenost, kterou žádný výrobek z regálu supermarketu zprostředkovat nedokáže. Člověk si může spojit konkrétní chuť s místem, kde její příběh začal. A možná právě zde je nejlépe vidět, jak daleko se Slunečná za třicet let posunula. Záměr vytvořit ekologickou farmu se postupně rozrostl v místo, kde se potkává zemědělství s turistikou, péče o krajinu s výrobou potravin a původní fotografická profese s uměním. To všechno přitom stále spojuje jeden areál pod šumavskými kopci.

Ekologická zemědělská farma a penzion v obci Želnava v okrese Prachatice

Co je BIO?

BIO je certifikovaný systém hospodaření podložený národní i evropskou legislativou s vlastním kontrolním systémem garantovaným ze strany státu. BIO může být pouze ta potravina, která splňuje zákonem dané a státem kontrolované požadavky pro ekologické zemědělství. To je založeno na pestrém osevním postupu a péči o půdu. Pole jsou plná života, nepoužívají se na nich umělá hnojiva, pesticidy, geneticky modifikované organismy ani jiné chemické postřiky. U zvířat je kladen důraz na jejich dobré životní podmínky a je o ně s láskou pečováno. Ekologické zemědělství zároveň usiluje o šetrnější hospodaření s přírodními zdroji a o dlouhodobé zachování kvality půdy a krajiny i pro příští generace.

Bioprodukty jsou vždy viditelně označené logy, která smí používat pouze ti producenti, již dodržují přesné legislativní zásady ekologické produkce. Systém prověřování je nastaven tak, že minimálně jednou za rok projde celý řetězec od prvovýroby až po distribuci kompletní speciální kontrolou.

Jaká loga se používají k označení biopotravin?

  • Národní značení

Je-li na vámi vybrané potravině logo biozebry s nápisem „Produkt ekologického zemědělství“, můžete si být jisti, že splňuje pravidla ekologického zemědělství a celý proces od ekologického původu surovin až po zpracování a balení podléhá stanoveným kontrolám. Výrobce či zpracovatel přitom musí být certifikován českou kontrolní organizací.

Která organizace certifikaci v ČR provedla, zjistíte jednoduše. Stačí se podívat na číselný kód ve tvaru „CZ-BIO-xxx“, jenž najdete u loga biozebry.

Česká republika používá pro produkty ekologického zemědělství označení „BIO zebra“

  • Evropské značení

Pokud výrobek pochází ze zemí Evropské unie, musí být označen biolistem, číselným kódem kontrolní organizace a také informací o původu surovin. Ten se obvykle uvádí ve formátu „EU“, nebo „mimo EU“ společně s názvem země, ve které byly vyprodukovány všechny použité suroviny.

Evropská unie používá pro produkty ekologického zemědělství označení „Bio List“.

Obsah byl vytvořen ve spolupráci se Svazem ekologických zemědělců PRO-BIO a MyJsmeBio.cz.

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