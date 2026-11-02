Dnes na stejném místě hospodaří další z rodu Bezděkovských – vnučka posledního mlynáře Věra Řezníčková se svým manželem Petrem a jejich čtyřmi dětmi. Na 270 hektarech vedou ekologickou farmu, jejíž hlavní součástí je chov masného skotu Aberdeen Angus a produkce vyzrálého BIO hovězího masa.
Místo, kde historie pokračuje jinak
Mlynářský provoz už na statku nenajdeme, vztah k půdě ale zůstal. Rodinnou historii dnes vystřídalo ekologické hospodaření, ve kterém má důležité místo jak rostlinná, tak živočišná výroba.
Řezníčkovi chovají především masný skot plemene Aberdeen Angus, k němuž se nyní přidalo i plemeno Aubrac. Část plodin, které na farmě vypěstují, využívají jako krmivo pro vlastní zvířata. Jednotlivé části hospodářství tak nejsou oddělené, ale navzájem na sebe navazují.
Právě tento princip patří k základům ekologického hospodaření. Nejde pouze o to, zda zvířata dostávají ekologicky certifikované krmivo nebo zda jsou chována bez preventivního používání antibiotik. Důležité je také to, jak funguje celý systém kolem nich – od půdy přes pěstování plodin až po samotný chov.
Prostor i možnost přirozeného pohybu
U masného skotu je součástí dobrých životních podmínek především dostatek prostoru a podmínky odpovídající přirozeným potřebám zvířat. Ta potřebují možnost pohybovat se, odpočívat, přijímat potravu a fungovat ve skupině. Důležitá je také péče o jejich zdraví a odolnost, nikoli pouze snaha o maximální produkci. Důraz se klade především na prevenci problémů právě prostřednictvím vhodných podmínek chovu a výživy.
Na Bezděkovském mlýně se tyto principy propojují s hospodařením na vlastní půdě. Zvířata nejsou izolovanou součástí farmy, ale součástí systému, ve kterém rostlinná produkce poskytuje krmivo a chov zvířat zase pomáhá uzavírat koloběh živin na farmě.
Výsledkem je vyzrálé BIO hovězí maso, které Řezníčkovi prodávají přímo ze dvora. Zákazník si pro něj tak může přijet přímo na místo, kde zvířata žijí a kde celý proces začíná. Cesta potraviny se zkracuje na minimum a zákazník se dostává přímo ke zdroji.
Farma oceněná za způsob hospodaření
V roce 2019 získali Věra a Petr Řezníčkovi titul Nejlepší sedlák roku a zároveň Bartákův hrnec pro nejlepší ekofarmu. Bezděkovský mlýn tak ukazuje, že návrat k rodinnému hospodaření nemusí být nutně návratem do minulosti. Naopak může být způsobem, jak několikasetletou vazbu k půdě přenést do současnosti a zajistit její fungování i do budoucna.
Co je BIO?
BIO je certifikovaný systém hospodaření podložený národní i evropskou legislativou s vlastním kontrolním systémem garantovaným ze strany státu. BIO může být pouze ta potravina, která splňuje zákonem dané a státem kontrolované požadavky pro ekologické zemědělství. To je založeno na pestrém osevním postupu a péči o půdu. Pole jsou plná života, nepoužívají se na nich umělá hnojiva, pesticidy, geneticky modifikované organismy ani jiné chemické postřiky. U zvířat je kladen důraz na jejich dobré životní podmínky a je o ně s láskou pečováno. Ekologické zemědělství zároveň usiluje o šetrnější hospodaření s přírodními zdroji a o dlouhodobé zachování kvality půdy a krajiny i pro příští generace.
Bioprodukty jsou vždy viditelně označené logy, která smí používat pouze ti producenti, již dodržují přesné legislativní zásady ekologické produkce. Systém prověřování je nastaven tak, že minimálně jednou za rok projde celý řetězec od prvovýroby až po distribuci kompletní speciální kontrolou.
Jaká loga se používají k označení biopotravin?
- Národní značení
Je-li na vámi vybrané potravině logo biozebry s nápisem „Produkt ekologického zemědělství“, můžete si být jisti, že splňuje pravidla ekologického zemědělství a celý proces od ekologického původu surovin až po zpracování a balení podléhá stanoveným kontrolám. Výrobce či zpracovatel přitom musí být certifikován českou kontrolní organizací.
Která organizace certifikaci v ČR provedla, zjistíte jednoduše. Stačí se podívat na číselný kód ve tvaru „CZ-BIO-xxx“, jenž najdete u loga biozebry.
- Evropské značení
Pokud výrobek pochází ze zemí Evropské unie, musí být označen biolistem, číselným kódem kontrolní organizace a také informací o původu surovin. Ten se obvykle uvádí ve formátu „EU“, nebo „mimo EU“ společně s názvem země, ve které byly vyprodukovány všechny použité suroviny.
Obsah byl vytvořen ve spolupráci se Svazem ekologických zemědělců PRO-BIO a MyJsmeBio.cz.