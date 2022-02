Už žádné rozlité omáčky a zapadlé hranolky v autě, zabrání tomu pás bago

Někdy se vám dokonce vysype rovnou celé jídlo. „Už nikdy žádné rozlité jídlo ani vysypaný nákup,“ řekl si Američan, který se rozhodl, že s tím konečně něco udělá. A přišel s vtipným řešením.

Na výrobu jednoduchého pomocníka, který vám jídlo či nákup v autě pohlídá, teď vybírá peníze na crowdfundingové platformě Indiegogo.

Vynález je to geniálně prostý: je to doslova bezpečnostní pás pro vaše jídlo či nákup. Cokoliv, co máte uložené v tašce a nechcete, aby se rozsypalo nebo rozlilo. Jeden konec kotevního dílu přivřete do přihrádky spolujezdce, na druhý konec, zakončený pogumovanou kovovou sponou, tašku s obsahem připnete a postavíte do prostoru pro nohy spolujezdce.

Hotovo, jednoduché jako facka. Když bezpečnostní pás pro „příruční či nákupní tašku“ zrovna nepoužíváte, uložíte ho do přihrádky u spolujezdce.

Jak si bezpečnostní pás bago umí poradit se záludnostmi jízdy autem se podívejte na videu.

„Nápad na BAGO se mi zrodil v hlavě asi před dvěma lety, když jsem stál na semaforu. Od té doby o něm pořád přemýšlím a testuji různé materiály tak, abych našel správnou kombinaci funkčnosti a odolnosti. Věřím, že už jsem svůj produkt správně vybalancoval, a že bude BAGO každému sloužit mnoho a mnoho let,“ říká ke svému vynálezu Dan Stevenson.

Za jeden pás si účtuje 22 dolarů a na platformě Indiegogo na vynález zatím vybral od kupujících téměř 8 000 dolarů. V plánu je, že nyní zaplacené a objednané pásy zájemcům dorazí z výroby v létě.

Podle Stevensona není BAGO jen vtipným řešením, jak nerozsypat nákup, nebo hotové jídlo, je přesvědčen, že velmi pomůže i bezpečnosti na silnicích, protože svou pozornost pak řidič opravdu věnuje provozu na silnici, ne sypajícím se bramborám nebo pomerančům.

„Důležitou výhodou pásu je, že umožňuje řidiči soustředit se na silnici, aniž by cítil potřebu se v zatáčkách nebo při brzdění natahovat a přidržovat své tašky,“ popsal další smysluplný benefit vynálezu Stevenson.