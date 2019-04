Bezodpadová výzva vám v aplikaci každý den nachystá nový úkol

Za aplikací stojí blogerky Jana Karasová, Michaela Ondráčková a Helena Škrdlíková, které se spojily do blogu Czech Zero Waste s podtitulem „český blog o životě bez odpadu“. Popisují svůj život bez odpadků, zveřejňují články o tom, jak přestat plýtvat jídlem a sdělují, jak podobné problémy řeší v zahraničí. Nabízejí zkrátka informace všem, kterým celosvětové hnutí Zero Waste není cizí.

„Malé děti sní o tom stát se popelářem. My sníme o tom žít životem, ve kterém popeláře nebudeme potřebovat. Chceme žít život bez smetí,“ píšou v úvodu svého blogu.

Jen minimum odpadů

Blogerky se zamýšlejí nad tím, že každý den spatří světlo světa tuny odpadků. Většina z nich skončí na skládkách, v oceánech nebo se jen tak povaluje ve městě, v lese nebo na polích. Část se spálí a jen málo se zrecykluje. V paralelním vesmíru s názvem Zero Waste se podle nich se většina odpadu vůbec nevytvoří, část je zrecyklována a malá část se rozloží.

Jsou fanynkami bezobalových obchodů, kohoutkové vody a nakupování do vlastních tašek. Odmítají zbytečný tisk reklamních letáků, zejména v elektronické době, kdy veškeré lákavé nabídky můžete mít ve vlastním telefonu.

Novou aplikaci si můžete stáhnout do telefonu, je přístupná pro iOS i Android. Přestože oficiálně byla výzva vyhlášená už na termín 6. 3. – 14. 4., nemusíte se bát, že byste cokoliv propásli.

Tvůrce aplikace Pavel Gajdoš myslel i na ty, kteří se přidají později. Hned po nainstalování se vás aplikace zeptá, zda chcete pokračovat aktuálním datem a k předchozím úkolům se vrátit, anebo začít pěkně od začátku.

„Výzvu zveřejňujeme už po čtvrté, ale vždycky to bylo pro těch pár lidí, které sledují náš blog na Facebooku. Ale když jsme vymyslely, že by se z ní mohla stát aplikace, stáhlo si ji zatím už víc lidí, než kolik máme sledujících na internetu,“ popisuje Helena Škrdlíková.

Výzva se do určité míry pojí s masopustem a Velikonocemi obecně, je to symbol obnovy, jara, úklidu. Proto se jednotlivé úkoly nevážou jen k životu bez odpadků, ale také k pročištění šatníku, cestě do práce pěšky nebo používání látkové tašky na nákup. Zkrátka ke všemu, co může snížit naši ekologickou stopu.

Můžete se zapojit i nejen virtuálně

Shodou okolností se tato výzva strefila i do největší jarní úklidové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, která se bude konat v sobotu 6. dubna. Dobrovolníci se mohou podle svých možností a schopností rozhodnout, zda se stanou organizátorem úklidu ve své obci, anebo přijdou „jenom“ pomoci s úklidem.

Přispět mohou i ostatní. Třeba tím, že pomohou zmapovat černé skládky, případně akci podpoří materiálně či finančně. Organizátoři vítají nejen jednotlivce, ale i firmy.

Česká úklidová mapa

Podobné úklidy se konají po celém světě. Zatím poslední celosvětový úklidový den proběhl loni 15. září. Účastnily se ho miliony lidí ve skoro sto padesáti zemích světa. Našim národním koordinátorem byla organizace Ukliďme Česko (více o akci zde).



Trendem posledních let je, že se spojují projekty jako ZmapujTo, Ukliďme Česko, Mobilní rozhlas a Lepší místo. Jejich společným cílem je pokusit spojit všechny aktivní lidi a zlepšovat život v okolí bydliště a komunikaci samospráv s občany.