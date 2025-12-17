Vědec z NASA tvrdí, že „našel Betlémskou hvězdu“. Je konec věčné hádanky?

Astronom z NASA tvrdí, že existují vědecké důkazy vysvětlující zvláštní pohyb Betlémské hvězdy, která kdysi přivedla tři mudrce k nemluvněti Ježíškovi. Jak je to doopravdy? Mýtus, anebo fakta?
Vůbec poprvé jsou tu označeni tři králové (podle staré tradice mágové) známými jmény Kašpar, Melichar a Baltazar. | foto: Karolína Snellgrove

Planetární vědec Mark Matney poukázal na objekt zaznamenaný Číňany v roce 5 př. n. l. – jasnou kometu, která byla viditelná po víc než 70 dní. Jeho analýza, publikovaná v Journal of the British Astronomical Association a mnoha dalších médiích, přichází v době, kdy tento úkaz, známý také jako Vánoční hvězda, představuje po staletí předmět debat mezi astronomy.

V Matoušově evangeliu hvězda ukazuje cestu k malému Ježíškovi – nejprve se objevuje „na východě“, než „je předchází“ na krátké cestě z Jeruzaléma do Betléma. Podle biblického vyprávění se pak „zastaví nad“ místem, kde se Ježíš narodil.

Zatímco mnozí se rozhodli vnímat hvězdu jako zázrak nebo mýtus, Matney nyní naznačuje, že skutečně existovala – a to jako kometa, která se před zhruba 2 000 lety přiblížila k Zemi. Historici obvykle umisťují Ježíšovo narození mezi roky 6 př. n. l. a 5 př. n. l., a proto Matney analyzoval objekt ze starověkých čínských záznamů a identifikoval řadu možných oběžných drah odpovídajících těmto pozorováním.

Jedna rekonstrukce pohybu objektu naznačila, že se mohl stát viditelným červnové ráno v roce 5 př. n. l. Cestovatelé směřující na jih, k Betlému, ji potenciálně mohli spatřit, jak je „předchází“ a poté se zastaví nad nimi.

„Toto je první astronomický kandidát na Hvězdu, který kdy byl identifikován a který mohl mít zdánlivý pohyb odpovídající popisu v Matoušovi, kde Hvězda ‚šla před‘ mudrci na jejich cestě do Betléma, dokud se ‚nezastavila nad‘ místem, kde bylo dítě Ježíš,“ napsal Matney ve své studii.

Uvedl, že kometa, která prolétla tak blízko, mohla být „snadno viditelná ve dne“ a byla by „mimořádně jasná“. Dosud bylo učiněno nejméně 400 vědeckých pokusů o vysvětlení pravdy Betlémské hvězdy, mezi nimiž byly i teorie o supernově nebo explodující hvězdě, která by se objevila náhle. Jiní její existenci jednoduše smetli ze stolu jako zázrak nebo mýtus.

Krmítko v americkém Ohiu

17. prosince 2025

