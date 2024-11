Nebojte se o Vánocích barev. Jejich symbolika za sebou skrývá tradici

Část 1/4

Červené ozdoby rozhodně nepřehlédnete. Červená je symbolem lásky, krve a ohně, a má připomínat Ježíšovu krev.

Někdo dává přednost střídmé výzdobě z přírodních materiálů, další vyznává klasiku a každý rok sundává z půdy ozdoby a řetězy, které používala už jeho babička a postupně se staly rodinným pokladem. Jiný zase podléhá moderním trendům a musí mít doma to, co právě letí.

Víte však, že i vánoční barvy a zdobení mají své zákonitosti, které by se měly respektovat bez ohledu na to, co diktuje móda? Pojďme se na ně zaměřit a vysvětlit si, jak spolu barvy a vánoční svátky souvisejí a jakou mají tradici. Barvy měly význam pro naše předky a měly by ho mít i pro dnešní generace. Zajímá vás, jak to tedy je?