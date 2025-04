Barvení vajíček červeným zelím

Modrá až modrozelená barva

Zelí překvapivě nebarví do červena, ale do modra. Pokud ponecháte vejce v odvaru delší dobu, získáte odstíny od jemně azurové až po tmavší modř. Jestli chcete dosáhnout tmavších a výraznějších tónů, přidejte do barvicí lázně lžíci jedlé sody místo octa.